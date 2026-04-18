Vox cede terreno al PP y pacta un nuevo rumbo de gobierno en Extremadura

El acuerdo entre Vox y PP en Extremadura marca un cambio estratégico para el partido de Abascal, abandonando la protesta y asumiendo un rol de aliado gubernamental. El pacto, con implicaciones a corto y largo plazo, fuerza al PP a adoptar postulados más duros en inmigración y crisis climática, y posiciona a Vox como un actor capaz de implementar su agenda, si bien con puntos programáticos de dudosa legalidad.

Vox ha modificado su estrategia, alejándose de su rol de partido de protesta para posicionarse nuevamente como un aliado del Partido Popular con aspiraciones de gobernar. El acuerdo alcanzado entre ambas formaciones en Extremadura ofrece diversas interpretaciones. Inmediatamente, se observa que Alberto Núñez Feijóo ha adoptado sin apenas matices los argumentos racistas de Santiago Abascal, así como gran parte de su discurso sobre la crisis climática.

A más largo plazo, Vox se sitúa en una posición subordinada respecto al PP, pero demuestra a sus votantes que apoyarlo es efectivo para implementar políticas restrictivas. Este movimiento también beneficia a la extrema derecha al situar al PP en una posición ventajosa. El tipo de políticas que el PP respaldará en futuras elecciones generales, si opta por la papeleta azul, queda ahora meridianamente claro. No todos los puntos programáticos firmados en Extremadura son factibles. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado algunos de ellos como 'ilegales'. La gestión de la acogida de menores no acompañados, por ejemplo, debe cumplir con la legislación vigente, ya que Extranjería es una competencia estatal, independientemente de los acuerdos entre partidos en una comunidad autónoma. Sin embargo, Vox ha logrado que el PP tome una 'decisión estratégica de la que es difícil que se pueda desprender en el futuro', según Ignacio Jurado, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid e investigador en el CSIC. Jurado considera que el documento publicado anticipa que, si se produce un acuerdo PP-Vox a nivel estatal en el próximo año y cuentan con los escaños suficientes para gobernar desde La Moncloa, la inmigración será un tema central. 'El PP ya lo ha aceptado', sentencia. En otras palabras, lo verdaderamente significativo no es el contenido del pacto, que en algunos aspectos competenciales es inejecutable, sino el escenario que inaugura. Es importante destacar que las firmas que garantizan la gobernabilidad extremeña son una prueba irrefutable de un cambio de rumbo para el partido de Abascal. Anna López, doctora en Ciencia Política y autora de 'La extrema derecha en Europa' (Tirant Lo Blanch, 2025), explica que este giro responde a la 'necesidad de demostrar utilidad' y a la intención de superar 'una crisis interna y de reubicación internacional'. 'Vox necesita oxígeno y victorias rápidas para marcar agenda y relato… No puede dar la sensación de que es un perdedor', añade. Romper con los gobiernos autonómicos del PP en julio de 2024 le sirvió para perfilar su identidad, pero ahora, al entrar y ostentar poder real y presupuestario, especialmente en servicios sociales, puede implementar su agenda y ser útil a sus votantes. A partir de ahora, podrán decir a su electorado: 'No solo protestamos, también gobernamos'. Luis Miller, también investigador en el CSIC y sociólogo, aporta una perspectiva relevante. 'En Vox han asumido que no van a superar al PP a corto plazo' y que 'su batalla es más adelante... Saben que su electorado es más joven'. 'En estos momentos', señala, 'les ha pesado más que sus votantes pudieran llegar a pensar que no hacen lo suficiente para cerrar el paso a gobiernos progresistas o de izquierdas'. Respecto al impacto del pacto en el PP, existen diversas opiniones entre los expertos. Miller observa una intención en este acercamiento a las posturas de Vox, e incluso en la asimilación de críticas implícitas a las políticas de la Unión Europea, que el Partido Popular Europeo (PPE) apoya. El sociólogo explica que conceptos como la 'prioridad nacional', incluidos en el acuerdo, son comunes en muchos países de la UE y que, aunque en España puedan parecer desproporcionados, no es descabellado pensar que el PP de Feijóo esté adoptando ese camino. Además, señala que dentro del propio PPE existe un sector que comparte sin reservas este discurso. Sin embargo, considerando las dinámicas políticas internas de España y el comportamiento del electorado español, el sociólogo no cree que el PP esté cometiendo un error al adoptar un discurso sobre inmigración similar al de Vox. 'Un 80% del electorado popular considera que las políticas migratorias deben ser más duras', apunta Miller basándose en encuestas. No obstante, todo esto conlleva riesgos. Tanto Anna López como Ignacio Jurado alertan del peligro de que, al escorarse tanto a la derecha, el PP termine 'ahuyentando' a su votante más centrista, o incluso a los votantes cristianos que observan cómo la Iglesia o entidades conservadoras de peso en España como Cáritas mantienen un discurso más favorable a la inmigración





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