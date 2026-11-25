Análisis del crecimiento de Vox en las encuestas y su potencial papel clave en una posible coalición o apoyo externo al líder popular Alberto Núñez Feijóo para la investidura.

El partido Vox mantiene expectativas electorales más altas que en los comicios anteriores, consolidando su posición como una fuerza política clave en el panorama nacional. A pesar de haber perdido 19 escaños en 2023 y terminar con 33 diputados en el Congreso, los últimos sondeos apuntan a un aumento considerable de su representación en las próximas citas electorales.

Posible papel en la investidura del Partido Popular

Vox podría desempeñar un papel decisivo en una posible investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya sea mediante un gobierno en coalición o a través de un apoyo externo. La trayectoria del partido, marcada desde su primera representación en las autonómicas de Andalucía en 2018 con 12 diputados, ha demostrado su capacidad para influir en la formación de gobiernos.

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Santiago Abascal, líder de la formación, ha reiterado en varias ocasiones que se presenta a la presidencia, no a la vicepresidencia del Gobierno, lo que define sus condiciones para cualquier acuerdo. Esta postura se suma al hecho de que, en noviembre de 2023, Vox alcanzó los 52 escaños, convirtiéndose en la tercera fuerza política del país y obteniendo sus mejores resultados hasta la fecha.

Presencia territorial y acuerdos autonómicos

A partir de su consolidación nacional, Vox ha ampliado su presencia en distintos territorios, asumiendo responsabilidades en gobiernos autonómicos. En 2022, la formación entró en el gobierno de Castilla y León en coalición con los populares, y un año más tarde, en 2023, consiguieron acuerdos en Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y la Región de Murcia.

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Estos pactos se rompieron inicialmente por desacuerdos en el reparto de menores extranjeros no acompañados, pero posteriormente se retomaron. Actualmente, ambos partidos comparten gobierno en cuatro comunidades: Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León, lo que refuerza lazos políticos con el PP.

La disputa por los votos y la estrategia electoral

El foco está puesto en la relación entre Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, dado que los diputados de Vox podrían ser decisivos para una posible investidura. Para lograr la mayoría absoluta en una primera votación, el líder popular necesitaría el apoyo de 176 diputados, cifra que, según algunas encuestas, no alcanzaría por sí solo el Partido Popular.

Mientras tanto, los resultados en Andalucía 2026 muestran tendencias variadas. En Dos Hermanas, el PP gana con el 38% y Vox pierde el tercer puesto, mientras que en Jerez de la Frontera, los populares vuelven a arrasar y Adelante Andalucía supera a Vox. Estos datos locales contrastan con la narrativa de crecimiento nacional del partido, creando un escenario complejo de disputa.

Consecuencias y próximos pasos en la campaña

Los rumores y declaraciones indican que los actores políticos están jugando estrategias divergentes, con acusaciones de juego sucio entre las formaciones. Vox pide a los populares que dejen de lado ciertas estrategias y recuerda que tienen su mano tendida para firmar un acuerdo, especialmente en Ceuta.

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La intención principal de la campaña es evitar que los votantes se confíen, recordando que las encuestas apuntan a un cambio en 2023. Con la fecha del 29 de noviembre próxima, la contienda se centra en mantener la base de votos y ampliar la representación, lo que determinará el equilibrio de poder en el Congreso de los Diputados.