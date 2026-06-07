Vox anuncia un acuerdo con Mauritania para controlar la frontera con Senegal y evitar la entrada de 1.600 migrantes

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha asegurado que su partido ha logrado un acuerdo con Mauritania que habría impedido la entrada de 1.600 varones mayores de edad en la Comunitat Valenciana, mientras el Consell guarda silencio. En paralelo, el presidente provincial de Vox Valencia, Vicente Barrera, ha criticado las políticas migratorias de la UE durante unas jornadas organizadas por el partido, afirmando que los partidos conservadores europeos cambiarán estas estrategias. En el evento participaron eurodiputados y representantes empresariales y agrarios.

José María Llanos, portavoz de Vox en Les Corts, afirmó haber logrado un acuerdo con Mauritania para controlar la frontera con Senegal, destacando la influencia de su partido en este logro para la Comunitat Valenciana .

Según Llanos, el acuerdo habría impedido la entrada de 1.600 varones mayores de edad al territorio. Sin embargo, el Consell no ha emitido comentarios al respecto. Durante unas jornadas en Valencia, Vicente Barrera, presidente provincial de Vox, criticó las políticas de la Unión Europea, señalando que los partidos conservadores cambiarán estas estrategias. Las jornadas, organizadas por Vox, incluyeron la participación de eurodiputados y representantes empresariales





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