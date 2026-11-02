Votantes latinos en Texas revierten apoyo a Trump por resultados económicos y migratorios

El malestar en el Valle del Río Grande crece tras el respaldo inicial a Trump. Factores como la deportación de familiares y la inflación lideran el cambio de tendencia electoral hacia los demócratas.

El Valle del Río Grande en el sur de Texas ha experimentado una transformación política notable y acelerada desde las elecciones de 2024, cuando Donald Trump logró un apoyo histórico en una región que no votaba por republicanos en más de tres décadas. Inicialmente, más del 90% de la población, identificada principalmente como latina o hispana, respaldó al expresidente atraída por promesas de seguridad fronteriza y valores conservadores compartidos. Sin embargo, dos años después, la realidad económica y la deportación de familiares cercanos han generado un profundo descontento entre estos votantes.

La realidad económica tras el voto republicano

Las familias en esta zona del sur de Texas enfrentan una dura realidad financiera, ya que sus ingresos son un tercio menores que el promedio nacional y el índice de pobreza duplica la cifra del país. A pesar de estas dificultades, el candidato republicano pasó de perder por 15 puntos en 2020 a imponerse en los cuatro condados que conforman el Valle, Cameron, Hidalgo, Starr y Willacy, con ventajas que oscilaron entre 3 y 16 puntos. Esta victoria se consolidó como la cristalización de una tendencia política que comenzó durante los años de la pandemia y que había ido en aumento hacia el Partido Republicano.

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Caso personal de Jessica Cantú y sus vecinos

Jessica Cantú, una mujer de 38 años y madre de seis hijos, representa la frustración de muchos en la comunidad. Ella y su esposo se registraron por primera vez para votar en 2024, convencidos por la retórica de seguridad y los valores compartidos. Sin embargo, dos años después, su hermano fue deportado, un evento que Cantú considera injusto ya que su esposo y ella nunca habían experimentado antes tal pérdida. Ella afirma que Trump aseguró perseguir solo a criminales, pero la gente que ve deportar no lo son, sino trabajadores decentes. Este sentimiento de traición se extiende a sus vecinos, quienes constantemente le envían videos de deportaciones.

El papel de la fe y la campaña de Mayra Flores

El acercamiento inicial de Cantú a la política republicana estuvo mediado por la fe cristiana. En 2022, conoció a la entonces candidata a la Cámara de Representantes, Mayra Flores, acogiendo eventos de su campaña en el café que regentaba. Ambos votantes notaron que muchos seguidores de Flores no solo eran conservadores, sino que poseían valores cristianos marcados. Esto los llevó a involucrarse con figuras como el fallecido activista Charlie Kirk y a concluir que los republicanos seguían la Biblia, mientras que los demócratas iban en contra de lo que esta dicta. A pesar de este origen religioso, ahora reniegan de ese apoyo político.

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Dilemas de líderes religiosos en el Valle del Río Grande

Los líderes religiosos en la región enfrentan un conflicto interno significativo. Aunque el 85% de los habitantes se identifica como católico, los protestantes evangélicos representan una minoría en rápido crecimiento. Pastores que hicieron proselitismo desde el púlpito en 2022 y 2024 ahora se encuentran ante el dilema de defender a los inmigrantes en sus comunidades o mantener el apoyo a un gobierno con el que coinciden en ciertas posturas morales. Muchos han decidido mantenerse al margen debido a la presión social y la frustración creciente.

Impacto en las próximas elecciones y agendas

Las encuestas actuales arrojan un panorama distinto al de 2024, con los demócratas a la cabeza en la intención de voto en vísperas de las elecciones de mitad de período. Este cambio podría determinar si el presidente puede seguir adelante con su agenda tal como la planeó. Cantú resume la situación indicando que los latinos se sienten usados y traicionados, lo que convierte estas elecciones en un referéndum tácito de la presidencia de Trump. Mientras algunos culpan al presidente por la subida del costo de la vida, la comunidad busca respuestas concretas y justas ante las políticas implementadas.