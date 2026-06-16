Votantes de la derecha española divididos sobre la moción de censura tras la imputación de Zapatero

La encuesta de Ateneo del Dato muestra que, aunque la mayoría del electorado del PP apoya una moción de censura contra Sánchez, existen distintas opiniones sobre cómo impulsarla y sobre la posible intervención de Vox y los partidos autonómicos. Los resultados también revelan la posición de los votantes de Vox, PSOE, Sumar y los socios constitucionalistas frente al escándalo de Zapatero y sus implicaciones políticas.

Una encuesta reciente realizada por Ateneo del Dato para elDiario.es revela profundas divisiones dentro del electorado de la derecha española tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero .

Más del 60 % de los votantes del Partido Popular considera que Alberto Núñez Feijóo debería intentar presentar una moción de censura para destituir a Pedro Sánchez de la Moncloa, aunque la iniciativa carezca de la mayoría necesaria para prosperar. Sin embargo, los seguidores del PP no están de acuerdo sobre la estrategia a seguir.

Un 31,1 % de los votantes populares opina que Feijóo debería lanzar la moción aun sabiendo que no alcanzará los votos requeridos, mientras que un 29,6 % cree que el líder de los populares tendría que negociar el apoyo de Vox, Junts o el PNV para conseguir la fuerza suficiente. Un tercio del electorado del PP (32 %) prefiere que Feijóo continúe en la oposición sin presentar ninguna moción, argumentando que un intento fallido podría reforzar la posición del presidente del Gobierno





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