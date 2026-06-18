Von der Leyen certifica que la marea está cambiando en la guerra de Ucrania y presiona para acelerar el proceso de adhesión

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha certificado que la situación en la guerra de Ucrania está cambiando y que el país ucraniano está ganando terreno. Ha presionado a los líderes para que aceleren el proceso de adhesión de Ucrania a la UE durante el verano.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha certificado que la situación en la guerra de Ucrania está cambiando y que el país ucraniano está ganando terreno.

Ha presionado a los líderes para que aceleren el proceso de adhesión de Ucrania a la UE durante el verano. Zelensky también ha pedido a los líderes que se abran nuevos bloques de negociación de manera inminente.

Sin embargo, no todos están convencidos de que el proceso vaya a ser tan rápido. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha advertido de que el proceso llevará mucho tiempo. La reunión de los líderes se ha visto marcada por los contactos que la UE ha mantenido con Moscú para unas eventuales negociaciones de paz. Hay un doble acercamiento, con algunos considerando que es positivo intentar algún tipo de diálogo y otros afirmando que es imposible fiarse de Vladimir Putin





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