Von der Leyen anuncia el paquete 21 de sanciones contra Rusia con medidas contra sectores clave y prohibición de entrada a excombatientes

La presidenta de la Comisión Europea presenta el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, que incluye penalizaciones en energía, finanzas y criptoactivos, así como la prohibición de entrada a la UE para excombatientes rusos. Se refuerza el apoyo a Ucrania con nuevos préstamos y se amplían las restricciones a la flota en la sombra, el comercio de petróleo y el sector pesquero ruso.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, dirigido a los sectores más críticos para la economía rusa: energía, servicios financieros y comercio de criptoactivos.

Por primera vez, se incluye la prohibición de entrada a la Unión Europea de excombatientes rusos que hayan participado en la guerra de Ucrania. Von der Leyen explicó que esta medida busca garantizar que Europa siga siendo un espacio vedado para quienes hayan tomado parte en la invasión.

Además de las sanciones, se destacó el apoyo financiero a Ucrania: casi 3.000 millones de euros entregados esta semana a través del Mecanismo para Ucrania, y próximamente el primer desembolso del préstamo de 90.000 millones, que incluye 6.000 millones para drones y más de 3.000 millones en asistencia macrofinanciera. También se anunció la apertura del primer grupo de negociación de adhesión a la UE para Ucrania y Moldavia, a pesar de las reticencias de algunos países sobre la velocidad del proceso.

Von der Leyen subrayó que las sanciones están aumentando el costo para Rusia, con una inflación cercana al 6%, tipos de interés al 14,5% y un incremento de impuestos, debilitando los fundamentos económicos del esfuerzo bélico ruso. En el ámbito económico, la presidenta de la Comisión Europea señaló que el conflicto en Oriente Medio y las interrupciones en las cadenas globales de suministro energético han aliviado parte de la presión sobre Rusia, por lo que se pausará el mecanismo de ajuste de precio tope del petróleo hasta enero del próximo año, para permitir la estabilización de los mercados petroleros mientras se mantiene la presión sobre los ingresos rusos.

Además, se añadirán 30 buques adicionales de la llamada flota en la sombra a la lista de sancionados, que ya incluye 632 embarcaciones. Por primera vez, se atacarán buques que asisten a esta flota, como los que proporcionan servicios de abastecimiento, y se sancionarán infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos o refinerías que comercien o procesen petróleo ruso. También se restringirá la venta de buques de GNL a Rusia, siguiendo el modelo aplicado a las embarcaciones petroleras.

En el terreno financiero y de criptomonedas, se ampliará la prohibición de transacciones a 31 bancos rusos adicionales, así como a 20 bancos, empresas de criptomonedas o plataformas y comerciantes de petróleo en terceros países que hayan prestado servicios a entidades e individuos rusos sancionados. Von der Leyen destacó que, por primera vez, se introducirá una prohibición total de servicios de criptoactivos para terceros países, como elemento disuasorio frente a las plataformas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones.

En el comercio, se aprobarán nuevas restricciones a la exportación de artículos y tecnologías utilizados por la industria militar rusa, especialmente contra metales y aleaciones empleados en los sectores aeroespacial y de defensa para drones. También se prohibirá la exportación de equipos de apoyo en tierra, sistemas de interferencia y lanzamiento, y se restringirá la importación de bienes por valor de 60 millones de euros, como metales, minerales metálicos o piezas de automóviles.

El objetivo es consolidar la diversificación europea lejos de las importaciones rusas. Por primera vez, la UE sancionará al sector pesquero ruso, con restricciones a la importación de ciertos productos pesqueros y una prohibición total de otros, como el bacalao.

Además, se aprobarán restricciones comerciales con Bielorrusia para evitar que sirva como vía de entrada alternativa para el comercio ruso de estos productos





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