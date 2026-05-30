Voluntarios de la Flotilla Global Sumud denuncian crímenes de guerra ante la CPI por interceptación israelí

Voluntarios de la Flotilla Global Sumud presentaron denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusando a las Fuerzas de Ocupación Israelíes de crímenes de guerra, lesa humanidad, tortura y genocidio durante la interceptación de sus embarcaciones en abril y mayo de 2026. Los incidentes incluyeron violencia contra civiles desarmados, periodistas y personal médico. La organización exige investigaciones internacionales, embargos de armas y rendición de cuentas.

Voluntarios de la Flotilla Global Sumud han presentado denuncias formales ante la Corte Penal Internacional (CPI) en las que acusan a las Fuerzas de Ocupación Israel íes (FOi) de cometer crímenes de guerra , crímenes de lesa humanidad, tortura y genocidio durante la interceptación ilegal de sus embarcaciones en abril y mayo de 2026.

Según los testimonios recogidos, los ataques se produjeron los días 29 y 30 de abril y los días 18 y 19 de mayo, cuando las FOi abordaron violentamente los barcos de la flotilla, causando graves violaciones de derechos humanos contra civiles desarmados que participaban en una misión humanitaria. La denuncia detalla que los soldados israelíes dispararon contra los activistas, algunos de los cuales resultaron heridos, y posteriormente detuvieron a decenas de personas, sometiéndolas a torturas, violencia sexual y secuestro.

Entre las víctimas se encuentran periodistas, personal médico y defensores de derechos humanos, quienes fueron objeto de una campaña coordinada de violencia documentada durante la primavera de 2026. La organización exige que la CPI abra una investigación independiente, que se impongan embargos de armas integrales contra Israel, que se otorguen reparaciones a las víctimas y que se rindan cuentas por estos actos.

Además, insta a todos los estados parte del Estatuto de Roma a remitir la situación a la corte y a la comunidad jurídica internacional a emprender acciones legales contra el Estado de Israel por genocidio. Los activistas que fueron liberados recientemente y llegaron a España relataron que sufrieron torturas psicológicas y físicas, incluyendo simulacros de ejecución y privación de sueño, y que fueron mantenidos en condiciones inhumanas.

Asimismo, denunciaron que las autoridades israelíes destruyeron equipos médicos y de comunicación, impidiendo que la ayuda humanitaria llegara a su destino. La Flotilla Global Sumud, compuesta por organizaciones de la sociedad civil internacional, había zarpado con el objetivo de romper el bloqueo israelí a Gaza y entregar suministros esenciales a la población palestina.

Sin embargo, la misión fue violentamente interceptada en aguas internacionales, lo que constituye una violación del derecho marítimo y del derecho humanitario internacional. La denuncia presentada ante la CPI incluye más de 200 páginas de pruebas, entre ellas videos, fotografías y testimonios jurados de los supervivientes. Los abogados de la flotilla argumentan que los crímenes cometidos encajan en la definición de genocidio, ya que fueron perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente al grupo palestino.

Además, señalan que altos dirigentes políticos y militares israelíes dieron órdenes directas para llevar a cabo estas acciones, lo que implica responsabilidad de mando. La comunidad internacional ha reaccionado con cautela, aunque varias organizaciones de derechos humanos han expresado su apoyo a la investigación. La Unión Europea y la Liga Árabe han solicitado explicaciones al gobierno israelí, mientras que Estados Unidos, aliado histórico de Israel, ha evitado condenar los hechos.

La Flotilla Global Sumud advierte que continuará con sus acciones legales y de sensibilización hasta que se haga justicia, y llama a la sociedad civil mundial a movilizarse para presionar a los gobiernos a actuar contra la impunidad sistemática del régimen israelí. Este caso se suma a otras denuncias similares presentadas ante la CPI en años anteriores, pero los activistas confían en que esta vez la corte avanzará con una investigación formal, dado que se han acumulado pruebas contundentes y testimonios de múltiples víctimas.

La denuncia también destaca el uso de fuerza letal contra civiles desarmados, el impedimento de la asistencia médica en alta mar y la destrucción deliberada de bienes de carácter humanitario. En resumen, la Flotilla Global Sumud busca no solo justicia para las víctimas, sino también sentar un precedente que disuada futuros ataques contra misiones humanitarias y que refuerce el principio de rendición de cuentas en el derecho internacional





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flotilla Global Sumud Corte Penal Internacional Crímenes De Guerra Genocidio Israel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBVA crea un área global de 'Transformación de IA' liderada por Antonio BravoEl banco BBVA ha anunciado la creación de una nueva división global llamada 'AI Transformation', situada en el primer nivel de la organización y encabezada por Antonio Bravo, quien antes dirigía el área de Data. Esta área integrará capacidades tecnológicas para industrializar la creación, despliegue y gestión de agentes de inteligencia artificial en toda la entidad, con el objetivo de acelerar la transformación digital y ofrecer servicios financieros más inteligentes, proactivos y personalizados.

Read more »

La NBA, convertida en un activo financiero premium: valoraciones récord y expansión globalLa liga de baloncesto estadounidense supera los 12 000 millones de dólares anuales en ingresos y sus franquicias valen en promedio 5 400 millones. Grandes operaciones como la venta de Celtics por 6 100 millones o el valor de los Warriors (11 000 millones) reflejan una fiebre inversora impulsada por la escasez de activos, la demanda global y un nuevo contrato televisivo de 76 000 millones. La NBA se consolida como multinacional del entretenimiento con fuerte monetización digital.

Read more »

Francia denuncia 'violencias sexuales, golpes y humillaciones' de Israel a integrantes de la FlotillaJean Noël Barrot anunció sanciones contra el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, al que Francia prohibirá la entrada en territorio francés....

Read more »

Airbnb convierte el Mundial de 2026 en su gran apuesta global de crecimientoDurante años, Airbnb fue percibida como una plataforma para reservar alojamientos vacacionales. Sin embargo, la compañía estadounidense ha aprovechado su desembarco en el...

Read more »