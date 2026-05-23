Voluntarios de la Cruz Roja fallecen en la República Democrática del Congo debido a brote de ébola

Al menos tres voluntarios de la Cruz Roja han fallecido en la República Democrática del Congo como consecuencia del actual brote de ébola. Estos voluntarios trabajaban en la filial de la Cruz Roja nacional en Mongbwalu y fueron en misión humanitaria no relacionada con el virus.

Los voluntarios fallecidos trabajaban en la filial de la Cruz Roja nacional en Mongbwalu , uno de los epicentros del brote de ébola del que por ahora se ha informado de 750 casos sospechosos y 177 muertes.

La FICSR ha informado que entre ellos estaban Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo y Ajiko Chandiru Vivian, quienes trabajaban en una filial de la Cruz Roja en Mongbwalu. Llegaron a fallecer entre el 5 y el 16 de mayo tras contraer el virus mientras realizaban actividades de gestión de cadáveres como parte de una misión humanitaria no relacionada con el ébola





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