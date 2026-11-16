Volkswagen Group España Distribución anuncia cambios en la dirección de marcas

Volkswagen Group España Distribución renueva su liderazgo con el nombramiento de Paolo como director de Audi y Fidel al frente de Škoda para seguir impulsando el crecimiento.

La entidad Volkswagen Group España Distribución ha confirmado recientemente una reestructuración clave en sus puestos directivos, marcando un nuevo rumbo para la gestión de sus marcas en el territorio nacional. Este anuncio institucionaliza la salida de dos de los ejecutivos más veteranos de la compañía, quienes han dejado su legado tras más de dos décadas de servicios distinguidos dentro del consorcio automovilístico alemán.

Novedades en la dirección comercial de Audi

Paolo Bertocchi asume oficialmente el liderazgo de la marca Audi en España, reemplazando a Fidel García en la dirección general de la filial checa. Esta transición marca el inicio de una nueva etapa para la firma de los cuatro aros bajo la supervisión de Volkswagen Group España Distribución. Bertocchi regresa al mercado español tras cumplir nueve años en los que emprendió otros retos fuera del ámbito corporativo, aunque su trayectoria siempre ha estado vinculada estrechamente al ecosistema del Grupo Volkswagen.

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La carrera profesional de Paolo Bertocchi se desarrolló inicialmente entre Italia y España, iniciando sus pasos en el área de Posventa para las marcas Seat y Audi en el mercado italiano. En el año 2010, se incorporó formalmente a Volkswagen Group España Distribución, donde ha consolidado su trayectoria profesional dentro del conglomerado. En Audi España, asumió distintas responsabilidades de alto nivel en las áreas de Posventa y Ventas a Empresas de la firma de los cuatro aros, demostrando una sólida capacidad de gestión comercial.

Fue en el año 2018 cuando Paolo Bertocchi fue nombrado director de Ventas de la marca, posición que desempeña actualmente con gran éxito. El presidente de Volkswagen Group España Distribución ha asegurado que el nombramiento de Paolo supone un paso estratégico fundamental para la continuidad y el refuerzo del posicionamiento de Audi en el competitivo mercado español de vehículos premium.

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Fidel García lidera la transformación de Škoda

Fidel García asume el cargo de director general de Škoda en España, una posición desde la que ha liderado durante varios años una transformación integral de la marca. Esta nueva responsabilidad pone en sus manos la dirección de una de las divisiones con mayor proyección de crecimiento dentro del portafolio de Volkswagen Group España Distribución. García llega a este puesto con un historial probado de éxito en la gestión de marcas generalistas y de alta rotación.

La trayectoria de Fidel García ha estado estrechamente ligada a algunas de las etapas de mayor éxito de las marcas que componen el grupo. Según ha señalado el ejecutivo onubense a cargo de la dirección general, desde la dirección general de Škoda ha liderado una transformación que ha llevado a la marca desde unas cifras iniciales modestas hasta registros de récord de ventas consecutivos. Este logro ha reforzado su posicionamiento en el país.

El impacto de estas medidas ha sido tal que ha permitido que Škoda, además de ser una gran marca global, sea hoy también una marca grande en España. García contribuyó a esta consolidación mediante una estrategia agresiva de expansión comercial y mejora de la satisfacción del cliente. Su labor ha sido determinante para situar a la marca checa en las primeras posiciones del mercado nacional.

Un legado de casi tres décadas en el mercado español

La carrera de Fidel García comenzó en Seat, específicamente en el área de Marketing, donde adquirió las bases de su conocimiento sobre el sector del motor. En 1994 se incorporó a Volkswagen Group España Distribución, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en diferentes posiciones dentro del área de Ventas de Volkswagen. Durante esta larga etapa, contribuyó decisivamente a la consolidación y el crecimiento de Volkswagen en el mercado español.

Posteriormente, asumió responsabilidades ejecutivas en áreas como Volkswagen Vehículos Comerciales en España, una responsabilidad que desempeñó con excelencia antes de su nombramiento como director general de Škoda en España. Esa designación para dirigir Škoda fue el culminar de su ascenso interno, permitiendo aplicar toda su experiencia acumulada durante más de veinte años en el grupo.

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Estos cambios organizacionales reflejan la voluntad de Volkswagen Group España Distribución de mantener a ejecutivos internos con profundo conocimiento de la marca, asegurando así la coherencia estratégica a largo plazo. La promoción interna de Bertocchi y García demuestra la inversión continua en capital humano para liderar las marcas del grupo. Ambas figuras son claves para mantener la competitividad en un sector en plena transformación tecnológica.

Implicaciones futuras para el sector automotriz

Con estos nuevos líderes al frente, Audi y Škoda tienen la tarea de mantener el impulso de ventas y expandir su cuota de mercado en un entorno cada vez más exigente. Las estrategias de posventa y ventas a empresas seguirán siendo pilares fundamentales de su modelo de negocio bajo la nueva dirección. La experiencia de estos ejecutivos garantiza una transición fluida sin interrupciones en la atención al cliente.

El mercado español requiere marcas que entiendan las necesidades locales y se adapten rápidamente a los cambios normativos y de consumo. Volkswagen Group España Distribución apuesta por esta continuidad directiva para navegar estos cambios con mayor eficacia. El objetivo es maximizar el potencial de cada marca dentro del ecosistema corporativo.

Se espera que estas nuevas dinámicas de gestión traigan consigo innovaciones en los modelos de venta y servicios postventa. La colaboración entre las diferentes divisiones del grupo se verá fortalecida bajo este liderazgo unificado. El futuro inmediato de las ventas en España dependerá en gran medida de cómo estas figuras apliquen su experiencia acumulada.