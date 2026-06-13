Vlkolínec y otras comunidades piden la exclusión del Patrimonio Mundial ante los efectos del turismo masivo

Habitantes de la aldea eslovaca de Vlkolínec y de la zona de conservación de Ngorongoro en Tanzania solicitan a la UNESCO que eliminen sus sitios de la lista del Patrimonio Mundial, alegando que la notoriedad internacional trae problemas sociales y medioambientales que superan los beneficios de la protección.

La lista del Patrimonio Mundial , administrada por la UNESCO , reconoce lugares de valor universal excepcional y puede convertir en destinos de fama internacional a localidades pequeñas y poco conocidas.

Entre los sitios más singulares se encuentra Vlkolínec, una aldea medieval situada en las montañas del centro de Eslovaquia. Con apenas veinte habitantes permanentes y cuarenta y cinco edificaciones pintadas de colores vivos, el pueblo parece sacado de un cuento de hadas; sus casas se agrupan alrededor de un campanario del siglo XVIII que domina el paisaje.

En 1993 la UNESCO incluyó a Vlkolínec en el registro del Patrimonio Mundial, resaltando la singularidad de su arquitectura tradicional y la conservación de su entorno urbano. Sin embargo, en los últimos años algunos vecinos han comenzado a cuestionar la designación, argumentando que el turismo derivado de esa fama ha generado problemas como la sobrecarga de infraestructuras, la pérdida de la intimidad comunitaria y la presión sobre los recursos locales.

Los residentes piden que el asentamiento sea retirado de la lista para recuperar su tranquilidad y evitar la masificación que consideran perjudicial





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