Viviendaeclipse de precios de la vivienda y la precariedad de habitacional Isabel Rodrígez reúne a agentes sociales para abordar participación en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunió con agentes sociales para evaluar su participación en el despliegue del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 después de que las comunidades autónomas lo hubieran avalado por unanimidad, en Madrid.

Sueldos de 1.191 euros y alquileres de 1.176 hunden la emancipación juvenil a mínimos históricos La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con agentes sociales para abordar su participación en el despliegue del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 después de que las comunidades autónomas lo hayan avalado por unanimidad, este viernes en Madrid.

- EFE/ Marcos VillaosladaLa ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho este viernes que entiende y comparte la manifestación convocada para este domingo por el Sindicato de Inquilinas de Madrid contra la escalada de los precios de la vivienda y la precariedad habitacional. No solamente la entiende, sino que la comparte, ha afirmado la ministra en rueda de prensa, tras una reunión con agentes sociales para abordar su participación en el despliegue del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Rodríguez ha argumentado que Madrid es una de las comunidades autónomas donde se hace más complicado tener una vivienda, a pesar de lo cual la administración competente, que es la Comunidad y la señora (Isabel Díaz) Ayuso, se niega a aplicar las normas vigentes en este país, como congelar los alquileres.

La marcha del domingo en Madrid, que convoca el Sindicato de Inquilinas y apoyan la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Fravm), el sindicato CGT y colectivos feministas, ecologistas y antirracistas, forma parte de una oleada de movilizaciones que se desarrollarán en veinticuatro ciudades españolas entre el 23 de mayo y el 28 de junio, entre ellas Barcelona, Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria





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