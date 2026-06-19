Vive el partido de España contra Arabia Saudí con Darío Eme Hache y su equipo

El partido de España contra Arabia Saudí se vive con Darío Eme Hache, Javier Nácher, Marina Rivers, Álex Chiner, Juan Corellano y La Sotanita. Después del tortazo inicial contra Cabo Verde, España necesita levantarse y espabilar. En Playz, el canal digital joven de RTVE, tenemos todo preparado para vivir como se merece un partido de La Roja.

El partido de España contra Arabia Saudí se vive con Darío Eme Hache , Javier Nácher , Marina Rivers , Álex Chiner , Juan Corellano y La Sotanita . Después del tortazo inicial contra Cabo Verde, España necesita levantarse y espabilar.

En Playz, el canal digital joven de RTVE, tenemos todo preparado para vivir como se merece un partido de La Roja. Desde las 17 horas, el programa más futbolero de RTVE nos ofrece el mejor análisis de lo que está pasando en el Mundial, los mejores goles ofrecidos por RTVE, los memes de todo lo que rodea el Mundial y conexiones especiales para diseccionar al rival de España.

El programa de Darío Eme Hache y su equipo nos permite combinar un buen análisis del deporte rey, el gamberrismo puro y duro, y la pasión por el fútbol. Podrás seguir el programa en directo de forma totalmente gratuita en En Play, el nuevo canal de RTVE Play.

Además, los próximos partidos que esperan al equipo de CTA son el Argentina-Austria del 22 de junio y el Alemania-Ecuador del 25 de junio. RTVE Play ofrecerá un partido en directo cada día, detallará en una agenda qué podrán ver los usuarios en cada jornada y publicará un vídeo-resumen de todos los partidos que emite, además de los goles y los momentos más destacados.

Los usuarios podrán seguir los partidos y disfrutar de algunas funcionalidades como seguir viendo el contenido donde lo dejaron o hacer su lista de favoritos o recibir alertas en su móvil cuando empiecen los partidos. Además, todos los usuarios que quieran, recibirán en su correo electrónico una newsletter semanal con todas las novedades sobre la Copa Mundial





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