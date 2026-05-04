Un análisis de la figura de Vito Quiles como cronista de la actualidad, su peculiar estilo y la reflexión que su trabajo genera sobre la sociedad contemporánea y la pérdida de la vergüenza.

La anécdota de Wenceslao Fernández Flórez, cuando ejercía como cronista parlamentario en ABC, es un relato recurrente. Se cuenta que un día regresó del Congreso sin haber tomado ninguna nota, y acudió a conversar con Juan Ignacio Luca de Tena para explicarle la situación.

Le dijo, esencialmente, que no había material para un artículo convencional, que lo único necesario era enviar un redactor de sucesos para cubrir los acontecimientos. Yo, en cambio, fantaseo con la posibilidad de llegar a la redacción y anunciar: hoy no hay artículo, señor director, lo que se requiere es enviar a Vito Quiles. La sorpresa surgiría al recordar su procedencia: —Pero si vienes de la Real Academia Española—.

Y la respuesta radicaría en que Vito Quiles se ha transformado en el cronista de este tiempo convulso, tanto en su forma como en su contenido. Su legado más perdurable será, sin duda, la fotografía que lo captura persiguiendo sus sueños a cuatro patas sobre una mesa de terraza, mientras una mujer lo sujeta del zapato y él intenta liberarse, resistiendo el tirón.

En la práctica del yoga, esta posición se conoce como la postura de la vaca; cuando la espalda se curva en forma de caparazón, se transforma en la postura del gato, permitiendo la descompresión de la columna vertebral. Vito Quiles, en ese instante, estaba descomprimiendo la realidad, después de largas horas de juicios.

Incluso con Aldama, los juicios siguen siendo juicios: extensos, pesados, protocolarios, complejos… La imagen de Quiles evoca nuestro 'Duelo a garrotazos', una estampa que confirma que la tragedia, en la actualidad, se repite como un meme viral. Al igual que en las grandes obras de arte, aquí lo esencial reside en lo que no se muestra explícitamente: Begoña, la socialdemocracia, el bipartidismo. Cuando Vito Quiles formula una pregunta, no busca una respuesta.

Su actitud recuerda a aquellos políticos que responden sin esperar a que se les formule una pregunta: él es su reverso, su consecuencia lógica, su merecido. Utiliza el término 'charo' ('que paréis, charos') con la misma ligereza y desprecio con que otros emplean la palabra 'facha'. Vito Quiles es el reflejo de lo que le ocurre a un país que ha perdido la vergüenza, lo cual implica una pérdida de la institucionalidad.

No debemos olvidar al hombre que observa la escena a la derecha, con su cabello cano, su jersey azul y las manos metidas en los bolsillos. Al igual que en 'Las Meninas' de Velázquez, esta composición nos invita a reflexionar sobre la mirada, y es en la mirada donde debemos buscar la verdad. Lo que está sucediendo no es una guerra, sino un circo.

El hombre no se apresura a intervenir para separarlos, de la misma manera que no saltaría al escenario durante una función teatral. Suponemos que el hombre es un jubilado, y que al regresar a su hogar comentará: —Lola, no te vas a creer lo que he visto: se fueron sin dejar propina—. —Qué descarados—. Posteriormente, ambos se retirarán a dormir, satisfechos: hace apenas unos días que han recibido sus pensiones, convenientemente ajustadas al Índice de Precios al Consumo.

La escena, en su aparente banalidad, encapsula una crítica mordaz a la sociedad contemporánea, a la pérdida de valores y a la frivolización de la tragedia. La figura de Vito Quiles, con su peculiar método de cronismo, se convierte en un espejo deformante que refleja las contradicciones y los absurdos de nuestro tiempo. Su actitud desafiante y su lenguaje irreverente son una respuesta a la hipocresía y al conformismo.

La imagen del hombre observador, con su mirada pasiva, representa la indiferencia y la resignación de una sociedad anestesiada. La anécdota inicial, la de Wenceslao Fernández Flórez, sirve como punto de partida para establecer un paralelismo entre el periodismo tradicional y el nuevo cronismo de Quiles, un periodismo que se aleja de la objetividad y se adentra en el terreno de la subjetividad y la provocación.

La referencia a 'Las Meninas' subraya la importancia de la perspectiva y la relatividad de la verdad. La conversación final entre el jubilado y su esposa, Lola, introduce un elemento de cotidianidad y de humor negro que contrasta con la intensidad de la escena principal. En definitiva, el texto es una reflexión sobre la condición humana, sobre la pérdida de la inocencia y sobre la dificultad de encontrar sentido en un mundo cada vez más caótico y absurdo





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