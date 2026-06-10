Visita papal a Barcelona y conflictos políticos y judiciales en España

La visita del papa León XIV a Barcelona convive con informaciones sobre un escándalo judicial que salpica al PSOE, la manipulación de un informe de la Guardia Civil y el fracaso del plan de movilidad eléctrica del Gobierno.

El papa León XIV inició su visita a Barcelona con una apretada agenda de actos civiles y religiosos. Su primer día en la capital catalana comenzó con una ceremonia en la Seu de la Santa Creu i Santa Eulàlia, donde fue recibido por el cardenal Juan José Omella.

Durante la homilía, el pontífice hizo un llamado a la misericordia, el sacrificio y el perdón, destacando la necesidad de estos valores en el contexto social actual. La visita del sumo pontífice, que se extenderá por dos días, genera un gran interés tanto entre los fieles como en la esfera política de la ciudad.

Mientras tanto, en el ámbito judicial, se conocen nuevos detalles sobre la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de cesar a la magistrada adjunta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por los casos de Francia y Suiza. Según fuentes consultadas, el órgano de gobierno de los jueces adoptó esta medida cuando ya tenía pleno conocimiento del escándalo Plus Ultra y tras haberse formalizado una petición de colaboración internacional.

Este caso pone sobre la mesa las tensiones internas y los posibles conflictos de competencia en el ámbito de la justicia europea. En otro orden de cosas, investigaciones periodísticas apuntan a una presunta trama política dirigida por el diputado socialista Santos Cerdán. Supuestamente, su objetivo era desestabilizar causas judiciales en las que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tenía algún tipo de implicación.

Este supuesto intento de injerencia en el poder judicial ha desatado la controversia, con la oposición exigiendo explicaciones. Además, se ha confirmado que el PSOE asumió el pago de las defensas legales de los exministros José Luis Ábalos y Koldo García en el caso del 'caso Koldo'. Este hecho ha sido interpretado por algunos como una muestra de apoyo financiero a altos cargos investigados.

Por su parte, el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil habría forzado el ascenso del jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) para apartarlo de su puesto. Esta maniobra habría ocurrido en un contexto de supuestas presiones para minimizar el impacto de un informe que analizaba correos electrónicos sensibles. Dicho informe investigaba la correspondencia entre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y otras personas relevantes, incluyendo a la esposa del presidente, Begoña Gómez.

Se ha hecho especial hincapié en una cuenta de correo denominada 'pedrosanchez1212' y en el uso de una cuenta corporativa de La Moncloa por parte de la primera dama, lo que podría acarrear implicaciones adicionales. Finalmente, el plan de movilidad del Gobierno central, diseñado para reducir las emisiones contaminantes en el transporte, parece enfrentarse a serias dificultades de implementación.

Según datos aportados por la patronal del sector, durante el presente año apenas el 8,9% de los vehículos vendidos en España han sido eléctricos, una cifra muy por debajo de los objetivos establecidos por la administración. Este dato sugiere que las medidas impulsadas hasta ahora no están logrando el efecto deseado en la transformación del parque automovilístico, lo que alimenta el debate sobre la necesidad de revisar las políticas de incentivos y la infraestructura de recarga





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