Visita del Papa León XIV a España: mensajes de reconciliación y encuentro con jóvenes

El Papa León XIV inició su visita oficial a España con una multitudinaria misa en Madrid, donde llamó a los españoles a la reconciliación y a los jóvenes a buscar la verdad fuera de las redes sociales. Casi 15.000 efectivos de seguridad blindan al pontífice en su recorrido por Madrid, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.

El Papa León XIV llegó a Madrid el pasado domingo para iniciar una visita oficial que lo llevará también a Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.

Su estancia en la capital se extenderá hasta el martes 9 de junio, luego viajará a Barcelona hasta el día 11 y finalizará su recorrido el viernes 12 de junio en Tenerife. La seguridad del pontífice está a cargo de un amplio dispositivo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que movilizarán casi 15.000 efectivos, más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para blindar al Papa durante su estancia en España.

Durante la misa multitudinaria celebrada en la plaza de Cibeles, ante aproximadamente un millón de personas, el Papa León XIV hizo un llamado a los españoles a no caer en la tentación de confiar en otros ídolos y pidió reconciliación. En un acto posterior con medio millón de jóvenes, instó a buscar la verdad fuera de las redes sociales. Las palabras del pontífice emocionaron profundamente a los asistentes.

María, Miriam y Silvia, del Colegio Alborada de Alcalá de Henares, destacaron la profundidad de sus mensajes. Silvia señaló que llegan mucho a la gente joven, les dan esperanza y los animan a tender puentes y ayudar a los necesitados. María resaltó que el Papa les dijo a los jóvenes que no están solos, mientras que Miriam puso énfasis en la gran acogida que los ciudadanos le han brindado al pontífice, a quien describió como feliz y alucinado.

La agenda del Papa en Madrid incluyó además un acto en el Movistar Arena bajo el lema Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte, donde participaron destacados representantes de estos sectores. Allí, el pontífice pronunció un discurso en el que afirmó que alzamos la mirada animados por su presencia para salir de nosotros mismos e intentar hacer un mundo mejor.

También advirtió sobre la peligrosa grieta de la falta de preguntas y sentido en nuestro tiempo, y llamó a buscar respuestas juntos para devolver la luz a la humanidad. Finalmente, concluyó que la auténtica misión de la Iglesia es anunciar la alegría del Evangelio y testimoniar que la casa de Dios está siempre abierta para todos.

Entre las tradiciones que el Papa León XIV ha hecho suyas durante su visita destaca la bendición de bebés, a quienes trazó el signo de la cruz en la frente para protegerlos del mal. Esta práctica, aunque no exclusiva de los papas, se popularizó a partir de Pablo VI y especialmente con Juan Pablo II.

Por otro lado, la presencia del pontífice ha tenido un gran impacto en la ciudad de Madrid, con el sector hotelero y hostelero registrando llenos totales durante los tres días de su estancia. Dispositivos de emergencia como Samur-Protección Civil atendieron a 323 personas durante la misa en Cibeles, de las cuales nueve fueron trasladadas a hospitales, aunque ninguna de gravedad. Los jóvenes han sido protagonistas de esta visita.

Juan, de 17 años y estudiante de un colegio del CEU en Alicante, afirmó que el Papa es la primera figura de la Iglesia y que hace que la gente siga el buen camino. Destacó que el Papa recuerda a los jóvenes que son los que van a suceder a esta generación y que pueden ser santos como los santos españoles que mencionó.

La agenda del Papa en Madrid combinó diplomacia religiosa y encuentros sectoriales, incluyendo una cena privada programada para las 19:30 horas. El pontífice busca tender puentes de diálogo social y dejar un mensaje de unidad y esperanza en su paso por España





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papa León XIV Visita A España Madrid Reconciliación Jóvenes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Visita del papa León XIV a España y recomendaciones literarias para conocerloEl papa León XIV (Robert Francis Prevost) visitará España por primera vez el 6 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Se ofrecen recomendaciones literarias para entender su historia, cosmovisión y los cimientos de la Iglesia que hereda.

Read more »

León XIV llega a Madrid: el Papa inicia su primera visita a EspañaEl papa León XIV aterriza en Madrid para una visita pastoral y social que incluirá Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Es su primer viaje a España desde su elección en mayo de 2025.

Read more »

El papa León XIV llega a Madrid para su primera visita apostólica a EspañaEl papa saluda desde el aeropuerto de Fiumicino (Roma)

Read more »

Jóvenes de toda España acuden a Madrid para la misa histórica del Papa León XIVMiles de jóvenes viajan a la capital, duermen en colegios convertidos en albergues y recorren 2 km para la misa en Cibeles, donde el Papa llama a la fe a ser una escuela viva y no un museo del pasado.

Read more »