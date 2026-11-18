Estudio con VCN-01 y quimioterapia en cáncer de páncreas muestra aumento significativo en tasas de supervivencia a 18 meses liderado por Hospital 12 de Octubre.

Un estudio clínico de fase 2 ha demostrado que la combinación del virus oncolítico VCN-01 con quimioterapia mejora significativamente la supervivencia de pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático, uno de los cánceres más letales. Los investigadores, liderados por Rocío García-Carbonero, jefe de la unidad de Tumores Digestivos y Neuroendocrinos del Hospital 12 de Octubre en Madrid, confirmaron que este enfoque terapéutico ofrece un beneficio clínico tangible frente al tratamiento estándar actual.

La investigación, realizada en 17 hospitales distribuidos entre España y Estados Unidos, evalúa la eficacia y seguridad de administrar el fármaco biológico VCN-01 por vía intravenosa junto con la quimioterapia habitual. Los resultados obtenidos indican que esta estrategia combinada no solo incrementa el tiempo de supervivencia global, sino que también desactiva la barrera física que protege a los tumores agresivos de las defensas del organismo.

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Datos clave de supervivencia y eficacia

Los datos revelan que la supervivencia mediana aumentó hasta 10,8 meses en el grupo que recibió el virus, comparado con los 8,6 meses observados en el grupo que solo recibió quimioterapia. Este diferencial se vuelve mucho más pronunciado a largo plazo, donde el beneficio clínico se hizo especialmente evidente en las tasas de supervivencia acumulada. A los 15 meses, el 35,5% de los pacientes tratados con VCN-01 continuaba con vida, frente al 12,8% del grupo de control sin el virus.

La ventaja se mantiene incluso a los 18 meses, donde la tasa de supervivencia se mantuvo en un 31,1% en el grupo que recibió el virus, en comparación con el 8,5% en el grupo con solo quimioterapia estándar. Cuando los pacientes recibieron una segunda dosis del virus, la supervivencia global subió a 14,8 meses, frente a 11,6 meses con quimioterapia exclusiva, lo que sugiere que la segunda administración, realizada después de tres ciclos, puede potenciar la magnitud del beneficio.

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Mecanismo de acción del adenovirus modificado

La terapia se basa en un adenovirus, un patógeno común responsable de resfriados leves, que ha sido reprogramado en laboratorio para actuar como un virus oncolítico específico. Este virus está diseñado para dirigirse, infectar y multiplicarse de forma selectiva dentro de las células cancerosas hasta destruirlas, respetando intactos los tejidos sanos. Su acción sinérgica es crucial para superar la resistencia del cáncer de páncreas al tratar tanto a las células tumorales como a la densa capa de tejido fibroso que las rodea.

El adenocarcinoma ductal pancreático presenta una matriz extracelular muy fibrosa que actúa como un escudo del tumor, impidiendo la penetración de la quimioterapia y de las defensas del sistema inmune. Al romper esta matriz, el virus facilita la entrada de la quimioterapia, con la que se combina, y también de las propias defensas inmunitarias. Este mecanismo permite que tratamientos que antes no llegaban eficazmente al núcleo del tumor ahora puedan actuar con mayor precisión y potencia.

Perfil de seguridad y próximos pasos

Durante la fase 2, la administración intravenosa de VCN-01 mostró un perfil de seguridad manejable y predecible. Los investigadores detectaron efectos secundarios leves, como fiebre o malestar general que se resolvían en pocos días, sumados a los habituales de la quimioterapia, como la bajada de plaquetas. Tras la segunda dosis, la toxicidad detectada fue sensiblemente menor y no se registraron eventos adversos graves, confirmando la viabilidad de la doble dosificación.

Aunque los resultados son prometedores, la doctora García-Carbonero prefiere transmitir cautela y señala que son necesarios estudios de mayor dimensión para generalizar esta terapia. Los investigadores ahora quieren evaluar la combinación de este virus con nuevas estrategias, como los inhibidores de KRAS, conocidos por sus recientes resultados positivos. El objetivo es explorar si esta nueva combinación puede mejorar aún más la tolerancia y los resultados clínicos para los pacientes con esta enfermedad tan agresiva.