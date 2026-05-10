Virginia Barcones confirma que el psiquiatra del crucero MV Hondius no depositó su EPI en contenedor

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha respondido a las preguntas sobre las imágenes a las que ha tenido acceso laSexta y en las que se ve a un hombre bajarse del autobús de la UME que repatriaba a los pasajeros españoles que viajaban en el crucero MV Hondius en mitad de la carretera con el EPI en la mano. Según Barcones, el protocolo pactado para la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus pasaba porque esta persona dejara el traje EPI en un contenedor habilitado. Sin embargo, en las imágenes no se ve que este psiquiatra dejara su traje en contenedor alguno, al igual que tampoco que hubiera uno situado al lado del lugar.

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil , ha respondido a las preguntas sobre las imágenes a las que ha tenido acceso laSexta y en las que se ve a un hombre bajarse del autobús de la UME que repatriaba a los pasajeros españoles que viajaban en el crucero MV Hondius en mitad de la carretera con el EPI en la mano.

Según la directora de Protección Civil, el protocolo pactado para la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus pasaba porque esta persona dejara el traje EPI en un contenedor habilitado. Sin embargo, en las imágenes no se ve que este psiquiatra dejara su traje en contenedor alguno, al igual que tampoco que hubiera uno situado al lado del lugar.

Barcones ha afirmado que 'imagina que habrá hecho todo conforme estaba en el protocolo' y ha confiado en la profesionalidad y en que todo se habrá hecho conforme estaba reglado. En ese sentido, ha insistido que esa forma de proceder 'estaba dentro de lo esperado', confiando en que haya depositado el EPI 'en el sitio que estaba dedicado a tal efecto'





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