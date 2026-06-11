Violento ataque de narcotraficantes contra la Guardia Civil en Huelva

Una operación antidroga en Punta Umbría concluye con la incautación de más de una tonelada de hachís y un ataque armado que dejó varios vehículos policiales destrozados.

En la provincia de Huelva , específicamente en las inmediaciones de la localidad costera de Punta Umbría, se ha desarrollado un operativo policial de alta intensidad que ha dejado como saldo una situación de extrema violencia.

La Guardia Civil, en el marco de sus labores habituales de lucha contra el tráfico de estupefacientes, detectó la presencia de una embarcación semirrígida navegando aproximadamente a ocho millas náuticas de la costa. Ante la sospecha de que se trataba de un traslado de droga, se activó un complejo dispositivo de interceptación que coordinó a diversas unidades especializadas, tanto en el ámbito terrestre como en el marítimo, con el objetivo de sorprender a la organización criminal en el momento exacto de la descarga de la mercancía ilícita.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando los narcotraficantes, que esperaban en la playa junto a una furgoneta y un turismo para trasladar la carga, se percataron de la presencia de los agentes. En un acto de agresividad desmedida, los criminales, que estaban armados con fusiles y otras armas largas, abrieron fuego contra los vehículos de la Guardia Civil. Los agentes, que en ese momento operaban de paisano para mantener la discreción del operativo, vieron cómo sus patrullas eran acribilladas.

Los coches quedaron prácticamente inservibles, presentando más de una decena de impactos de bala y los parabrisas completamente destrozados por la lluvia de proyectiles. Afortunadamente, la suerte estuvo del lado de las fuerzas de seguridad, ya que en el preciso momento del ataque no había agentes en el interior de los vehículos, evitando así una tragedia que podría haber resultado en heridos graves o víctimas mortales.

Tras el violento enfrentamiento y la respuesta coordinada de la Guardia Civil, el operativo logró neutralizar la amenaza inicial. El resultado material de la intervención fue la incautación de un cargamento masivo de droga, concretamente 1.120 kilogramos de hachís, que había sido transportado en la embarcación.

A pesar de la ferocidad del ataque, los agentes lograron detener a una persona implicada en la maniobra, mientras que el resto de los integrantes de la banda aprovecharon el caos del momento para darse a la fuga a pie a través del terreno costero. Desde el instante de la huida, se ha desplegado un dispositivo de cierre exhaustivo en la zona para localizar y capturar a los fugitivos, quienes son considerados peligrosos debido al armamento utilizado durante el asalto.

La magnitud de esta operación ha requerido la movilización de una cantidad ingente de recursos humanos y técnicos. Entre las unidades participantes destacan el Servicio Marítimo, las patrullas de Seguridad Ciudadana, el Destacamento de Tráfico y el Servicio Aéreo, cuya vigilancia desde el cielo fue fundamental para el seguimiento de la lancha.

Asimismo, se contó con la intervención del Equipo Pegaso, el Grupo Cinológico para el rastreo de huellas, la Compañía Fiscal, la unidad USECIC y la Policía Judicial. Esta coordinación interdepartamental, sumada a la colaboración de otros cuerpos policiales, subraya la complejidad de combatir las redes de narcotráfico en el litoral andaluz, donde las organizaciones criminales están cada vez más equipadas y dispuestas a enfrentarse violentamente a la autoridad para proteger sus lucrativos negocios de tráfico de drogas





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