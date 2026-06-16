Violencia y poder: el fin de semana de la UFC en Washington que fusionó combates y política

La UFC celebró un evento histórico en la Casa Blanca durante el 80º cumpleaños de Trump, combinando combates sangrientos, intereses comerciales y un desfile de aliados políticos en un espectáculo que marcó el 250º aniversario de Estados Unidos.

El fin de semana del 14 de junio de 2025 quedará grabado en la memoria de Washington como el momento en que la violencia coreografiada de las artes marciales mixtas ( MMA ) se apoderó de los escenarios más emblemáticos del poder político.

Lo que comenzó como una celebración del 250º aniversario de Estados Unidos, coincidiendo con el 80º cumpleaños del presidente Donald Trump, se convirtió en un espectáculo de varios días que combinó combates, intereses comerciales y un desfile de personalidades cercanas al mandatario. El viernes por la noche, antes incluso del evento principal programado para el domingo, dos luchadores de la UFC ya se enfrentaban en las escaleras del Monumento a Lincoln, el mismo lugar donde Martin Luther King Jr. pronunció su discurso Tengo un sueño.

El altercado, captado por las cámaras, mostró a Justin Gaethje increpando a su rival: Mira dónde estamos, mira qué vistas tan bonitas, ¿y tú quieres comportarte como un animal? Como un pequeño animal emocional, como una mujer. Esta escena, con el monumento neoclásico de fondo, marcó el tono de un fin de semana salvaje en la capital, donde el espectáculo estridente y la violencia sangrienta de las MMA dominaron la atención nacional.

El evento central, la velada de la UFC en el jardín sur de la Casa Blanca, fue presentado oficialmente como parte de las conmemoraciones del aniversario patrio. Dana White, presidente de la UFC y conocido aliado de Trump, supervisó la producción mientras TKO, la empresa matriz, invertía más de 60 millones de dólares, con aportes de donantes como el Reino de Arabia Saudí y la plataforma Polymarket.

La transmisión, a cargo de Paramount, incluyó combates que se extendieron hasta la madrugada. El enfrentamiento final terminó cuando Ilia Topuria se retiró por graves lesiones faciales, dejando el octágono manchado de sangre. Minutos después, los hijos de Trump, Eric y Donald Jr., paseaban sonrientes entre los restos del combate, mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo. El público reunido en el Ellipse, al sur de la Casa Blanca, seguía el evento en una pantalla gigante.

A diferencia de otros actos trumpistas, la multitud vestía predominantemente ropa de MMA, con pocas gorras MAGA. Un grupo de manifestantes antitrumpistas permanecía sin incidentes, mientras algunos predicadores con megáfonos instaban al arrepentimiento. Entre los asistentes VIP se encontraban figuras como el humorista Tony Hinchcliffe, cuyo polémico discurso en un mitin de 2024 generó controversia, y el funcionario de la administración cuyos mensajes filtrados revelaban inclinaciones nazis, quien tuvo dificultades para conseguir acceso para su acompañante.

A pesar de los rumores, las grandes celebridades brillaron por su ausencia. La financiación del evento generó debate: aunque UFC cubrió la producción, los costos de seguridad recayeron en los contribuyentes. La transmisión oficial incluyó un anuncio de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia Trump, y se anunciaron bonificaciones para los luchadores pagadas en una moneda respaldada por el presidente.

Además, la Trump Organization comercializaba monedas conmemorativas con el rostro de Trump por hasta 12.000 dólares, y diversas empresas pagaron más de un millón de dólares en paquetes de patrocinio. En la terraza de un restaurante cercano a la Casa Blanca, un grupo de amigos partidarios de Trump veía el primer combate, donde Diego Lopes golpeaba repetidamente el rostro ensangrentado de su oponente. Al preguntarles sobre su opinión del presidente, uno respondió: Me encanta, joder.

La escena resumía un fin de semana donde la política, los negocios y la violencia deportiva se fusionaron en una celebración sin precedentes del poder y la controvertida figura de Donald Trump





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