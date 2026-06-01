Violencia tras la victoria del PSG: 890 detenidos y 178 agentes heridos

El triunfo del Paris Saint‑Germain en la Liga de Campeones provocó disturbios masivos en Francia, con casi novecientos arrestos, decenas de heridos entre policías y dos muertes relacionadas, mientras el gobierno atribuye la ola de violencia a problemas estructurales de educación y cultura.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, confirmó que la contundente victoria del Paris Saint‑Germain en la final de la Liga de Campeones desencadenó una noche de violencia sin precedentes en la capital y en otras ciudades del país.

Según los datos oficiales, 890 personas fueron detenidas y 178 agentes de la policía y la gendarmería resultaron heridos, una cifra que supera en un 45 % los arrestos registrados durante la celebración del título del Real Madrid del año anterior. El alto número de detenciones se explica, según Núñez, por la existencia de un "dispositivo policial colosal" que había sido desplegado anticipadamente: 22 000 efectivos en todo el territorio nacional, de los cuales 8 000 estaban concentrados en París y su zona metropolitana.

El ministro describió las escenas como una combinación de desmanes, pillajes y ataques con proyectiles, morteros pirotécnicos y objetos contundentes, y subrayó que la respuesta de las fuerzas del orden fue "extrema firmeza" para evitar un mayor derramamiento de sangre. En una entrevista concedida a France Info, la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, condenó enérgicamente los altercados y los calificó de "inaceptables", añadiendo que la violencia observada no es un fenómeno aislado sino una expresión de un problema estructural de violencia endémica y falta de educación en la sociedad francesa.

Bregeon sostuvo que la responsabilidad no recae únicamente en los agresores, sino también en los padres, las políticas públicas y el sistema educativo, que según ella deben abordar la raíz de la conducta delictiva. La funcionaria desestimó las propuestas de algunos sectores políticos que abogan por retirar ayudas sociales a los padres de menores involucrados, argumentando que la solución requiere tanto una respuesta penal como una continuidad judicial que garantice la proporcionalidad y la eficacia de las sanciones.

La Fiscalía de París tomó bajo su responsabilidad 260 expedientes derivados de los incidentes, la mayor parte de los cuales están vinculados a agresiones contra las fuerzas del orden, robos, destrozos y alteraciones del orden público. Entre los hechos más trágicos, un motociclista perdió la vida tras estrellarse contra bloques de hormigón instalados en la periférica de la ciudad, mientras que otra persona quedó en condición crítica después de ser rescatada en paro cardio‑respiratorio del río Sena, donde se había lanzado voluntariamente durante las celebraciones.

Estas dos muertes resaltan la gravedad de la noche, que no solo se limitó a enfrentamientos entre manifestantes y autoridades, sino que también cobró vidas humanas. El gobierno ha anunciado que revisará los protocolos de seguridad para futuros eventos deportivos de gran alcance, con el objetivo de equilibrar la garantía del orden público y la protección de los derechos civiles de los aficionados





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