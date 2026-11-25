Una de cada tres mujeres en España sufre violencia de pareja. El artículo analiza las secuelas físicas y emocionales a largo plazo y la necesidad de diagnóstico médico urgente.

Una de cada tres mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia (agresiones, ataques psicológicos o restricciones económicas) por parte de su pareja o exparejas en algún momento de su vida. Esta cifra abrumadora no solo representa un dato estadístico, sino que describe las vidas rotas y las secuelas duraderas de miles de personas. Con motivo de este contexto, RTVE Noticias ha conversado con las propias afectadas y expertas en salud para revelar la verdadera magnitud de este problema.

Los efectos de las agresiones pueden notarse a largo plazo, incluso cuando han cesado, lo que complica, en ocasiones, que una enfermedad se asocie a estos episodios y se obtenga un diagnóstico completo. Las pacientes víctimas de violencia de género suelen presentar un estado de estrés y alerta continuo, además de preocupaciones por el estado de sus hijos o el miedo a hablar de estos temas, factores que dificultan la detección temprana de sus problemas médicos.

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Wafa, superviviente de violencia machista, utiliza la pintura con la boca como herramienta de rehabilitación tras quedar tetrapléjica. Su esposo le disparó por la espalda y luego se suicidó, dejando a Wafa dependiente al cien por ciento para todas las actividades cotidianas. A pesar de que han pasado cerca de doce años desde la agresión, continúa sufriendo dolor neuropático inexplicable en la zona de la herida, un síntoma que la medicación no logra resolver por completo.

María Teresa, por su parte, se recupera de un brote de una dolencia que se suma a una larga lista de problemas de salud. Entre sus secuelas enumeran fatiga crónica, depresión y ansiedad, condiciones que surgieron tras una relación marcada por la degradación y la infidelidad. Su historia refleja cómo la violencia doméstica actúa como un detonante de múltiples enfermedades físicas y mentales que persisten años después de la separación.

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La Dra. Peña y Lillo enfatiza que muchas víctimas ni siquiera son conscientes de la relación existente entre sus problemas de salud y la violencia a la que están sometidas. Por ello, se debe estar atento a señales como caídas frecuentes, fracturas o enfermedades repentinas. La doctora describe la violencia de género como una violación de los derechos humanos y un problema de salud pública que requiere empatía, más investigación y el estricto cumplimiento de protocolos en los centros sanitarios.

Para comprender la magnitud de estas secuelas, la Fundación ONCE revela datos cruciales sobre la visibilidad de una realidad oculta. Las mujeres con discapacidad son especialmente vulnerables, y el 13,4% de ellas señala que su salud ha empeorado como consecuencia de los malos tratos. Este panorama subraya la necesidad imperiosa de que la sociedad y el sistema de salud reconozcan estas conexiones para ofrecer un apoyo integral y efectivo a todas las supervivientes.