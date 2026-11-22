Colonos israelíes atacaron aldeas palestinas en Cisjordania incendiando vehículos. Gadi Eisenkot calificó los hechos como terrorismo judío y responsabilizó a Ben-Gvir y Smotrich.

Colonos israelíes lanzaron una serie de ataques violentos en la Ribera Occidental ocupada durante la noche del domingo, incendiando al menos una docena de vehículos y vandalizando varias viviendas palestinas. Gadi Eisenkot, principal rival del primer ministro Benjamin Netanyahu, calificó estos actos como "terrorismo judío" y responsabilizó a la política actual de la anarquía en la zona.

Detalles del ataque en las aldeas palestinas

Un video grabado en la aldea de Kufr Malik, situada a unos 16 kilómetros al noreste de Ramallah, mostraba varios autos en llamas con una densa humareda mientras sonaba una sirena de fondo. En la misma localidad, una casa fue vandalizada con grafitis en hebreo, incluyendo la palabra "venganza". Escenas similares se repitieron en las aldeas cercanas de Deir as-Sudan y Deir Abu Masha'al, dos comunidades palestinas al noroeste de Ramallah que también fueron atacadas por colonos. Los ataques de este fin de semana ocurrieron en varios lugares durante la madrugada y no se reportaron heridos.

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Acusaciones contra líderes de extrema derecha

Eisenkot afirmó que la violencia fue consecuencia de las políticas de los políticos de extrema derecha y partidarios de los colonos, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Smotrich fue el principal artífice de una expansión masiva de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en la Ribera Occidental durante los últimos cuatro años, mientras que Ben-Gvir ha sido acusado de hacer la vista gorda ante la violencia de los colonos. Eisenkot dijo que el Gobierno israelí debería recurrir a la detención administrativa y a operaciones selectivas contra los atacantes. Netanyahu no ha emitido ninguna declaración pública sobre los ataques y ha intentado minimizar la violencia calificándola de "delincuentes juveniles".

Impacto real y consecuencias para la población

Mustafa Barghouti, presidente de la Iniciativa Nacional Palestina, afirmó que estos descarados ataques forman parte de un patrón creciente de violencia por parte de los colonos. "Las familias palestinas se enfrentan a la violencia, la destrucción y la pérdida de sus hogares", dijo en X. El presidente de la Lista Conjunta Árabe, Yousef Jabareen, afirmó que el terrorismo de los colonos no surge de la nada, sino que es el resultado directo de la creciente ocupación y de una política gubernamental que ha convertido la violencia contra los palestinos en algo cotidiano.

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Respuesta institucional y contexto estadístico

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron haber recibido reportes de un ataque contra la aldea palestina de At-Turwani, en el sur de la Ribera Occidental, cerca de la ciudad de Hebrón. En un comunicado, las FDI condenan los actos de violencia de esta naturaleza, que atentan contra el orden público. La policía israelí anunció el domingo que ingresaría a las aldeas palestinas bajo escolta de las FDI para recabar pruebas, aunque no se han anunciado arrestos tras los ataques. Según la ONU, desde principios de septiembre se han producido 410 ataques de colonos relacionados con la cosecha de aceitunas.

Extensión de la violencia hacia Israel

Los ataques contra aldeas y lugares palestinos no se han limitado a la Ribera Occidental. El jueves por la mañana, una mezquita en el norte de Israel fue incendiada y vandalizada con grafitis similares a los mensajes pintados con aerosol en casas palestinas de la Ribera Occidental. Las imágenes compartidas por el diputado árabe Ahmad Tibi mostraban el interior de la mezquita quemado y carbonizado. Tibi culpó a la retórica antiárabe y a "las personas que fueron envenenadas por la incitación de Netanyahu" del incendio provocado, exigiendo que la policía y el Shin Bet den con los culpables de inmediato.