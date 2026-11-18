Vinicius Junior enfrenta críticas en el Real Madrid con cero goles en Champions. Mourinho busca recuperar la versión de la temporada pasada mientras el jugador refleja su baja racha.

Vinicius Junior, la joya de diecinueve años del Real Madrid, atraviesa un momento crítico en su primera temporada completa bajo los focos del Santiago Bernabéu. La afición madrista ha manifestado su descontento mediante silbidos dirigidos al delantero brasileño en los encuentros domésticos de la Champions League. Esta competición, que permitía al futbolista competir mientras cumplía una sanción previa, se ha convertido en el escenario de su peor rendimiento reciente.

Ante la pregunta sobre su estado anímico y físico, el jugador reveló que no se preparó adecuadamente tras la Copa del Mundo. El impacto psicológico de la eliminación nacional fue profundo y su renovación contractual también afectó su estabilidad mental. A pesar de estas dificultades, Vini demostró que aún posee capacidad ofensiva ante rivales como Japón y Singapur. Contra los japoneses, la Selección de Brasil cayó 3-2 a pesar del doblete del atacante, mientras que ante Singapur anotó tres goles en apenas veintiún minutos, culminando con una victoria abrumadora de 0-7.

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Rendimiento Estrella de Brasil contrasta con el Bernabéu

La estadística de Vinicius con la camiseta canarinha es notable: acumula cinco goles en ciento cincuenta minutos de juego acumulados. Desde que Jorge Jesus asumió la dirección técnica de Brasil, el brasileño ha marcado trece de sus dieinueve goles con la selección nacional. Este rendimiento contrasta con sus veinte partidos y cincuenta y nueve goles totales previos. En el último Mundial, el delantero firmó cuatro tantos en cinco encuentros, a pesar de que su equipo fue eliminado en esa edición.

Existe una comparación inevitable entre el rendimiento de Vinicius con la selección y el que ha ofrecido con los merengues. El técnico portugués ha elogiado al jugador por cambiar la historia del Real Madrid y del fútbol. Sin embargo, la situación en el club blanco es distinta a la que se vive con la canarinha. La afición del Bernabéu, tradicionalmente exigente, no ve el mismo impacto desequilibrante que observó con la selección amarilla.

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Jorge Jesus busca la versión goleadora de la temporada pasada

Jorge Jesus reitera que su trabajo se centra en devolver la mejor versión del brasileño. Se refiere a la temporada anterior, donde Vinicius marcó quince goles en Liga, seis en la Champions League y tres en la Supercopa, sumando un total de veintiún tantos. En ese periodo regular, el delantero salía a gol por cada ciento veinticinco minutos, una cifra muy distinta a los quinientos ochenta y cinco minutos actuales. Estos números se consideran notables si se tiene en cuenta que se perdió varios partidos por lesiones musculares en la primera mitad de la temporada.

El brasileño recuperó la forma rápidamente, aunque en la lesión más prolongada se perdió el descanso navideño. El técnico también recuerda una ausencia de ocho partidos, compuesta por una lesión muscular y dos sanciones. Durante esa temporada específica, Vinicius anotó once goles en Liga, ocho de ellos antes de la lesión. Además, aportó diez asistencias, marcando su segundo mejor registro en ese aspecto, con siete de ellas previas al parón por lesión.

El desafío de la afición exigente del Real Madrid

Jorge Jesus identifica una versión concreta del jugador y no duda en alabarla. Después de un año 2024 dorado para el brasileño, han llegado dos meses de altibajos. En los momentos altos, como en la eliminatoria contra el Benfica, Vinicius marcó un gol en cada partido y fue el factor clave. En Liga, anotó tres goles en dos partidos durante un febrero histórico para destacar.

No obstante, en el Real Madrid no se ganan los galones con un solo mes de buen rendimiento, sea febrero o noviembre. La afición del Santiago Bernabéu, descrita como súper exigente, espera ver la misma versión blanca que se mostró de amarilla. La presión sigue alta mientras el equipo busca estabilizar a su joven estrella en el escenario europeo.