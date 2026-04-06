Vinicius Júnior analiza su etapa en el Real Madrid y su relación con los entrenadores

El delantero brasileño Vinicius Júnior habla sobre su paso por el Real Madrid, incluyendo su relación con los entrenadores y su deseo de continuar en el club.

Vinicius Júnior no había comparecido ante los medios en una rueda de prensa del Real Madrid desde el 3 de marzo de 2025, lo que significaba más de un año sin pronunciarse públicamente. La última vez fue en la previa del crucial enfrentamiento de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Desde aquel entonces, el club blanco ha experimentado una serie de cambios significativos que el delantero brasileño tenía mucho que analizar.

La salida de Carlo Ancelotti, la llegada y posterior partida de Xabi Alonso, y el aterrizaje de Álvaro Arbeloa como entrenador principal, son algunos de los eventos más destacados. Vinicius, visiblemente reflexivo, compartió sus impresiones sobre la transformación del equipo y su propia experiencia personal en este período de transición.\El futbolista destacó la complejidad de su relación con Xabi Alonso, admitiendo que, aunque tuvo la oportunidad de jugar, los minutos de juego fueron limitados. “Con Xabi jugaba partidos, pero pocos minutos. Cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté con él. Pero fue un aprendizaje y ojalá pueda seguir con Arbeloa, que tengo una conexión maravillosa con él y siempre me ha dado confianza”, explicó Vinicius sobre la transición en el banquillo. Se refirió también a su reacción tras ser sustituido en el clásico contra el Barcelona, un momento que calificó de “no bonito”. “Fue un momento que no fue bonito, pedí perdón a todos, al club, compañeros, entrenador y afición. Me gusta jugar todos los partidos y no salir de ninguno. Y creía que estaba jugando bien y no era un cambio correcto. Luego, con la cabeza fría, puedes entender que te has equivocado. Soy joven y cada día es una experiencia nueva en la que puedes mejorar”, añadió, demostrando una madurez que le permitió reconocer sus errores y aprender de ellos. Vinicius elogió especialmente la gestión de Arbeloa, destacando la conexión especial que han logrado establecer, similar a la que tuvo con Ancelotti. “Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo. Los mejores jugadores siempre dan la vuelta”, aseguró, dejando claro su compromiso y su deseo de seguir creciendo como jugador. El brasileño reiteró que “he pasado por momentos complicados esta temporada”, pero expresó su alivio al sentirse “mejor” en la actualidad. “Ahora muy bien. He pasado momentos difíciles esta temporada, donde estuve sin marcar goles y la afición me pitó, pero fue todo para aprender”\En cuanto a su futuro en el Real Madrid, Vinicius mostró un claro deseo de continuar su carrera en el club. “Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. Aún me queda un año de contrato, pero estoy muy tranquilo. Tengo la confianza del presidente. En el momento correcto haré la renovación y seguiré aquí mucho tiempo, porque es el club de mis sueños”, afirmó, sellando su compromiso con la entidad merengue. Por su parte, Álvaro Arbeloa, evitando especulaciones sobre posibles resultados adversos en la eliminatoria contra el Bayern, enfatizó la mentalidad ganadora del equipo. “Sólo pensamos en ganar. No pensamos en no ganar la eliminatoria. Para nosotros solo hay un escenario: pasar la eliminatoria. Es lo único que creemos”, insistió el entrenador. Arbeloa también defendió a Kylian Mbappé frente a las críticas recibidas tras el partido contra el Mallorca, y sugirió que Jude Bellingham podría ser titular en el próximo encuentro contra el Bayern. “Está claro que Mbappé tiene condiciones distintas a las de Brahim y por ahí tenemos que jugar de una manera diferente. Pero estoy encantado de tener a esos grandísimos jugadores a disposición. Mbappé vino para jugar este tipo de partidos. Es una suerte poder contar con todos y no tener un equipo con diez u once bajas. Me pongo en la piel de los defensas que tienen que enfrentarse al Madrid y es complicado”, argumentó, destacando la calidad y versatilidad de su plantilla. Arbeloa también resaltó la importancia de la adaptación de los jugadores al juego de Bellingham, y su impacto positivo en el equipo. “Lo que cambia con él es que somos mejor equipo, estoy convencido de ello. Tiene unas condiciones diferentes a otros compañeros y cuando está en el campo nos tenemos que adaptar. De eso se trata el fútbol, de tener esas relaciones entre los jugadores. Pero bendito problema tener que encajar a Bellingham en el equipo”, concluyó





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