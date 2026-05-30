Vingegaard domina la etapa reina y se encamina al título del Giro de Italia 2026

Jonas Vingegaard se impone en la etapa 19 del Giro de Italia 2026 con más de cuatro minutos de ventaja sobre sus perseguidores, fortaleciendo su liderato y quedando a un paso de ganar la carrera antes de la llegada a Roma.

El Giro de Italia 2026 se encamina hacia su desenlace final con la clara supremacía del danés Jonas Vingegaard , quien tras la etapa 19 disputada este viernes ha dado un golpe casi definitivo sobre la clasificación general.

La jornada, considerada la etapa reina de la presente edición, transcurrió entre Feltre y Alleghe con un recorrido de 151 kilómetros que incluyó ascensiones de alta montaña y un doble paso por el puerto de primera categoría que coronaba la subida final. Vingegaard, del equipo Visma-Lease A Bike, cruzó la línea de meta con una ventaja superior a los cuatro minutos sobre sus inmediatos perseguidores, el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y el australiano Jai Hindley.

Este margen, construido en los últimos kilómetros de la etapa, deja al danés como virtual ganador de la 'maglia rosa' a falta de la penúltima etapa del sábado y la llegada triunfal a Roma el domingo. La etapa 19 comenzó en Gemona del Friuli, localidad que conmemoró el 50 aniversario del devastador terremoto que obligó a su reconstrucción. Desde allí, los ciclistas afrontaron un trazado exigente que no dio tregua.

Tras un primer tramo de transición, la carrera se rompió en la ascensión al puerto de primera categoría, con rampas que alcanzaron el 14% de desnivel. El doble ascenso a la misma subida, con 14,5 kilómetros de longitud y un desnivel medio del 8%, fue el escenario donde Vingegaard demostró su superioridad. Atacó a falta de 10 kilómetros para la meta y rodó en solitario hasta Alleghe, mientras que sus rivales no pudieron seguir su ritmo.

Con esta exhibición, el danés suma un triunfo de etapa que refuerza su liderato y le acerca a un hito histórico: ganar la tres grandes vueltas del ciclismo, tras sus victorias en el Tour de Francia y la Vuelta a España. De cara a la etapa 20, que se disputa este sábado 30 de mayo, el recorrido será clave para sentenciar la carrera antes de la llegada a Roma.

La salida está prevista a las 11:00 horas desde una localidad aún por confirmar, con un trazado de 200 kilómetros que incluye nuevamente ascensiones de montaña. Se espera que la llegada se produzca entre las 16:00 y las 16:30 horas, un horario ligeramente adelantado para facilitar el traslado del pelotón a la capital italiana.

En España, la etapa podrá seguirse en directo a través de Eurosport 1 desde las 10:30 horas, además de las plataformas HBO Max, DAZN y Movistar Plus. En el País Vasco, ETB1 ofrecerá la transmisión a partir de las 15:00 horas. Con más de cuatro minutos de ventaja, Vingegaard solo necesita mantener la calma para vestirse de rosa en Roma y emular a grandes campeones como Marco Pantani, quien en 1998 logró el doblete Giro-Tour.

La afición espera una última batalla, pero todo apunta a que el danés escribirá su nombre en la historia del ciclismo italiano





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