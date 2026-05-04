Vinícius lidera la victoria del Real Madrid ante el Espanyol y mantiene viva la Liga

Vinícius Júnior brilló con dos goles en la victoria del Real Madrid sobre el Espanyol, manteniendo la lucha por el título de La Liga abierta y posponiendo el alirón del Barcelona para el próximo Clásico.

El Clásico de la próxima semana se mantiene como un encuentro decisivo para el título de La Liga tras la victoria del Real Madrid ante el Espanyol en Cornellá.

Vinícius Júnior, en una demostración de su talento y liderazgo, fue la figura indiscutible del partido, marcando dos goles de gran factura que aseguraron los tres puntos para los blancos. El brasileño no se conformó con un simple triunfo; su actuación fue un claro mensaje de que el equipo no se rendirá hasta el final y luchará por el campeonato hasta la última jornada.

Desde el inicio del encuentro, Vinícius se mostró activo y peligroso, aunque también se vio involucrado en un incidente que le valió una tarjeta amarilla tras una disputa con El Hilali. A pesar de este contratiempo inicial, el extremo brasileño no se amilanó y continuó buscando espacios y generando oportunidades para su equipo.

La expulsión (inicialmente roja, luego revisada como amarilla) de El Hilali tras una falta sobre Vinícius, aunque revisada por el VAR y finalmente reducida a una amonestación, añadió tensión al partido, pero no desvió la atención del objetivo principal: la victoria. El primer gol de Vinícius llegó en el minuto 55, tras una jugada individual de gran calidad.

El brasileño se internó por la banda izquierda, combinó con Gonzalo para realizar una pared, y con un amago de cuerpo que desequilibró a dos defensas, se quedó solo frente a Dmitrovic. A pesar del esfuerzo del portero perico, el disparo de Vinícius encontró el fondo de la red. Este gol no solo abrió el marcador, sino que también inyectó confianza al Real Madrid, que hasta ese momento no había logrado generar demasiadas ocasiones de peligro.

El segundo gol, aún más espectacular, llegó diez minutos después. Vinícius, nuevamente por la banda izquierda, encontró a Bellingham en la frontal del área. El inglés, con un toque de genialidad, devolvió el balón a Vinícius con un tacón magistral, y el brasileño, sin dudarlo, disparó a la escuadra, sentenciando el encuentro. Este gol fue una muestra del entendimiento y la conexión que existe entre Vinícius y Bellingham, dos de los jugadores más importantes del Real Madrid.

La victoria ante el Espanyol permite al Real Madrid mantener viva la esperanza de conquistar el título de La Liga, evitando que el Barcelona se proclame campeón de forma anticipada. Los blancos visitarán el Camp Nou en el Clásico de la próxima semana, y saben que solo una victoria les permitirá seguir luchando por el campeonato. La presión estará en el Real Madrid, ya que cualquier otro resultado significará la coronación del Barcelona como campeón.

Por otro lado, el Espanyol continúa sumido en una crisis de resultados que le tiene al borde del descenso. Los pericos no han logrado ganar un partido en lo que va de 2026, y su situación se complica aún más si el Sevilla logra vencer a la Real Sociedad este lunes. En ese caso, el Sevilla se acercaría a tan solo tres puntos del Espanyol, aumentando la tensión y la incertidumbre en la lucha por la permanencia.

La próxima jornada, el Espanyol se enfrentará al Sevilla en el Sánchez Pizjuán en un duelo crucial por la supervivencia en Primera División. Este partido será una prueba de fuego para el equipo de Manolo González, que necesita desesperadamente sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. La situación del Espanyol es preocupante, y la victoria del Real Madrid en Cornellá no ha hecho más que agravar su situación.

El equipo necesita un cambio radical para revertir su mala racha y asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. La actuación de Vinícius Júnior, sin embargo, fue un bálsamo para los aficionados del Real Madrid, que ven en el brasileño la esperanza de conquistar el título de La Liga. Su talento, su velocidad y su capacidad para desequilibrar son armas fundamentales para el Real Madrid en su lucha por el campeonato.

El Clásico de la próxima semana promete ser un partido emocionante y lleno de tensión, en el que Vinícius Júnior, sin duda, tendrá un papel fundamental





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