Vinícius Jr., llamado a liderar a Brasil en el Mundial 2026 tras la baja de Rodrygo Goes

El delantero del Real Madrid, Vinícius Jr., se prepara para ser una de las piezas fundamentales de la selección de Brasil en la Copa del Mundo 2026, después de que Rodrygo Goes sufriera una grave lesión que lo marginó del torneo. Con la confianza del entrenador Carlo Ancelotti, el jugador busca saldar su deuda pendiente de ganar un título importante con su país.

Vinícius Jr. será sin duda uno de los líderes clave de la selección de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras la grave lesión de Rodrygo Goes , quien se perderá el torneo tras romperse el menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, el director técnico Carlo Ancelotti depositará gran parte de la responsabilidad ofensiva en el talentoso extremo del Real Madrid.

A nivel de clubes, Vinícius ha conquistado prácticamente todo, pero con la camiseta de su país aún tiene una cuenta pendiente: alzarse con un título de gran envergadura. Debutó con la Canarinha en septiembre de 2019, a los 19 años, y desde entonces ha cargado con la presión de heredar el liderazgo tras la salida de Neymar Jr. Su primera gran competencia fue la Copa América 2021, donde Brasil cayó en la final ante Argentina y él no tuvo un rol protagónico, aunque la experiencia resultó valiosa.

En el Mundial de Qatar 2022 ya era una de las figuras principales junto a Neymar, Rodrygo y Casemiro, pero el equipo, considerado favorito, fue eliminado en cuartos por Croacia. La Copa América 2024 mostró un retroceso: Brasil quedó fuera en penales ante Uruguay en cuartos, reflejo del camino turbulento que ha vivido la selección, con cambios de entrenador incluidos, de cara al Mundial 2026.

Ahora, con Ancelotti al mando -el estratega que lo impulsó a la fama en el Real Madrid-, Vinícius tiene la oportunidad de saldar su deuda y brillar con goles y asistencias decisivas. Su trayectoria con la Canarinha incluye 48 partidos, 3.181 minutos, 9 goles y 9 asistencias, pero ningún título. En cuanto a su desarrollo clubistico, se formó en el Flamengo y debutó profesionalmente a los 16 años en 2017.

El Real Madrid lo fichó en 2018 por unos 50 millones de dólares, aunque su adaptación al más alto nivel requirió tiempo, alternando inicialmente entre el primer equipo y el Castilla. A pesar de los desafíos iniciales, ha madurado hasta convertirse en una estrella mundial, y ahora busca finalmente consolidar su legado con la selección brasileña





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