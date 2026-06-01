Villarejo y Pino declaran para exculpar a Fernández Díaz y desviar la responsabilidad al CNI

El excomisario José Manuel Villarejo y el entonces jefe de la Policía, Eugenio Pino, declararon para exculpar al exministro Fernández Díaz y su número dos, desviando la responsabilidad al CNI.

El excomisario José Manuel Villarejo y el entonces jefe de la Policía, Eugenio Pino , declararon para exculpar al exministro Fernández Díaz y su número dos, desviando la responsabilidad al CNI .

Villarejo implicó a Rajoy, sugiriendo que usó la operación para descubrir si Bárcenas tenía pruebas contra él. La cúpula policial justificó la operación como una misión de inteligencia para localizar dinero oculto de Bárcenas, sin requerir autorización judicial. Villarejo afirmó que Bárcenas era una amenaza nacional debido a información sobre tráfico de armas. Ambos exoneraron a Fernández Díaz y Francisco Martínez de responsabilidad.

Aunque Villarejo ha ido más allá, y ha dicho que quería aprovechar esa operación para descubrir si el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía pruebas contra él. Se escudan en que el objetivo era el dinero oculto de Bárcenas. Justifican que no necesitaban autorización de un juez porque era una operación de inteligencia en busca de información sensible. Villarejo ha dicho ante la Audiencia Nacional que fue espoleada por el CNI.

Él decía que disponía de información sobre tráfico de armas. Ambos han librado de cualquier responsabilidad al exministro y también al exsecretario de Seguridad, Francisco Martínez. Aunque en un giro de guion inesperado, Villarejo ha lanzado esta acusación sobre Rajoy: Se aprovechó de esta operación para que si había algo que le afectaba a él, pues también trincarlo





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