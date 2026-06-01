Villarejo asegura en el juicio que Rajoy le pidió informar a través de terceros por desconfianza en Fernández Díaz

El excomisario Villarejo declaró que el expresidente Rajoy le solicitó información de forma indirecta sobre el ministro Fernández Díaz y el caso Bárcenas, lo que revelaría la falta de confianza entre altos cargos del PP durante la crisis de corrupción.

El excomisario José Manuel Villarejo declaró en el juicio del caso Kitchen que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy le pidió que le informara a través de terceros porque no se fiaba del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz .

Esta declaración se produce en el marco del juicio por la operación Kitchen, un caso de espionaje ilegal supuestamente orquestado para obtener información sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. Villarejo, que se enfrenta a varias acusaciones, aseguró que Rajoy quería estar al tanto de los movimientos de Fernández Díaz y de la situación de Bárcenas, pero prefería no dejar rastro directo.

Según su testimonio, Rajoy le transmitió esa petición a través de intermediarios, lo que refleja un entorno de desconfianza mutua dentro del Partido Popular en plena crisis por los casos de corrupción. El testimonio de Villarejo añade un nuevo capítulo a la trama de vigilancia y manipulación que, según la Fiscalía, se organizó desde el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas y su entorno.

Este caso ha puesto al descubierto las prácticas de inteligencia ilegal que, presuntamente, se utilizaron para controlar la información sensible que manejaba el extesorero, quien guardaba documentación comprometedora para altos dirigentes del PP. La declaración de Villarejo también sugiere que Rajoy, aunque negó repetidamente cualquier conocimiento de las operaciones ilegales, pudo haber estado informado de manera indirecta sobre las actividades de Fernández Díaz. La tensión entre ambos era conocida dentro del partido, pero este testimonio directo de uno de los supuestos ejecutores de la operación aporta un testimonio jurado que puede influir en la causa.

El juicio continúa con la comparecencia de más testigos y acusados, mientras la opinión pública sigue atenta a cómo se destapan las redes de corrupción y abuso de poder que marcaron una etapa de la política española





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Villarejo Caso Kitchen Mariano Rajoy Jorge Fernández Díaz Luis Bárcenas PP Corrupción Espionaje Ilegal Partido Popular

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juicio por el caso Kitchen, en directo: última hora de la declaración de Villarejo ante la Audiencia NacionalSigue en directo el juicio por la operación Kitchen en la Audiencia Nacional, con la declaración del excomisario José Manuel Villarejo. El tribunal ha escuchado decenas de audios que sustentan la prueba documental, parte de la macrocausa 'Tándem' o 'caso Villarejo'. Entre las conversaciones reproducidas están las de María Dolores de Cospedal y su exmarido Ignacio López del Hierro, así como de Francisco Martínez, Andrés Gómez Gordo, Adrián de la Joya y José Luis Olivera. Villarejo mencionó grabaciones de conversaciones entre Rajoy y Bárcenas y supuestos pagos del extesorero al expresidente. La Fiscalía pide 19 años de prisión para Villarejo por encubrimiento, malversación, contra la intimidad y cohecho pasivo propio.

Read more »

Villarejo en el juicio del caso Kitchen: Rajoy me pedía que le informara a través de terceros porque no se fiaba de Fernández DíazEl ex jefe de la Brigada de Investigación de Delincuencia Organizada, José Villarejo, ha declarado en el juicio del 'caso Kitchen' que el expresidente Mariano Rajoy le pedía informar a través de terceros porque no se fiaba del ex ministro de Interior, Angel Fernández Díaz.

Read more »

Villarejo dice que Rajoy aprovechó 'Kitchen' para 'trincar' la información que 'le afectaba'El comisario jubilado, que se juega 19 años en el juicio sobre la operación ilegal para espiar a Bárcenas, dice ahora que no lo contado antes porque 'estaba muy cabreado' y antes de irse 'al otro b...

Read more »

El comisario Pino declara que el espionaje a Bárcenas fue una operación de inteligencia legalEl comisario jubilado Eugenio Pino, considerado artífice de la brigada política del PP, ha exculpado a todos los acusados en el juicio por la operación Kitchen. Pino afirmó que el seguimiento a la familia Bárcenas fue una operación de inteligencia ante información, luego desmentida, de que el extesorero enviaría a su chófer a Suiza para ocultar dinero. Declaró que el término Kitchen fue acuñado por un periodista y que nunca fue un operativo ilegal, negando haber coordinado con el ministro Fernández Díaz o su 'número dos'. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Pino, Fernández Díaz y Francisco Martínez.

Read more »