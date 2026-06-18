Villamanín disuelve la asociación que repartió el Gordo y volverá a vender lotería este año

Tras subsanar un desfase de cuatro millones mediante una quita colectiva, el pueblo de la Tercia recupera la normalidad. La nueva Comisión de Fiestas anuncia que habrá fiestas del 27 al 29 de agosto así como la venta de Lotería de Navidad.

Villamanín , el pequeño pueblo de la Tercia en Asturias , cerró recientemente una de las heridas más insólitas en la historia reciente de la Lotería de Navidad en España.

Todo comenzó el 22 de diciembre de 2025, cuando el número 79.432 resultó agraciado con el Gordo, repartiendo una fortuna entre los vecinos. La alegría inicial se transformó rápidamente en un laberinto legal y vecinal al descubrirse que se habían vendido 450 participaciones de 5 euros, pero solo existían décimos físicos para respaldar 400 de ellas, dejando 50 participaciones sin respaldo tangible. Este error humano generó un desfase millonario que ponía en jaque la tranquilidad del municipio.

La entonces Comisión de Fiestas, responsable de la venta, se enfrentó a una crisis sin precedentes. Tras meses de tensas negociaciones y reuniones, se alcanzó una solución: una quita colectiva que consistió en reducir proporcionalmente el premio de los 400 respaldados para poder pagar también a los 50 agraciados sin décimo físico.

Así, cada participación de 5 euros, que en condiciones normales habría reportado una cifra mayor, acabó pagándose a 59.396 euros, tras un reparto total de 26,5 millones de euros. Para garantizar transparencia, se estableció un sistema de registro obligatorio para todos los ganadores.

Finalmente, el dinero se depositó en una cuenta bancaria para asegurar los pagos. Cumplida su misión, la antigua Comisión de Fiestas anunció su disolución definitiva mediante un correo electrónico detallado que incluía el balance final de ingresos, gastos y movimientos realizados. En su comunicado, agradecieron el apoyo y la comprensión de los vecinos que aceptaron el recorte en sus premios para preservar la paz del pueblo. Pero la noticia que más ha sorprendido es la continuidad de la tradición lotera.

Una nueva Comisión de Fiestas ya está en marcha y ha anunciado que este mismo año volverá a vender Lotería de Navidad, garantizando que los errores de 2025 no se repetirán. Además, adelantaron que las fiestas locales se celebrarán del 27 al 29 de agosto. Así, Villamanín mira al futuro con la lección aprendida: la importancia de la responsabilidad compartida y de tener todas las cartas, y todos los décimos, sobre la mesa.

Las redes sociales, que durante meses fueron un tablón de anuncios de comunicados oficiales, volverán a centrarse en la promoción de las fiestas y la lotería, símbolos de la recuperación de la normalidad en esta comunidad que prefirió cobrar un poco menos para poder seguir mirándose a la cara en el bar o al cruzar la carretera nacional. La suerte, caprichosa como siempre, volverá a rondar estas montañas en unos meses, y Villamanín la espera con los brazos abiertos y la lección bien aprendida





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