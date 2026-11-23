El comandante Rubén Villalba declara en la Audiencia Nacional reconociendo pagos de Víctor de Aldama por gastos de la Feria de Sevilla y cacerías, mientras la UCO investiga su rol en la trama del caso Koldo.

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para declarar en las investigaciones relacionadas con el caso Koldo. Durante su testimonio, el oficial superior confirmó que el comisionista Víctor de Aldama cubrió diversos gastos privados y corporativos destinados a miembros del cuerpo policial.

Detalles de las transacciones y gastos pagados

Villalba explicó que Víctor de Aldama financió los desplazamientos y estancias durante la Feria de Sevilla, así como las actividades de cacería. Además, el empresario proporcionó entradas para eventos públicos nacionales e internacionales a los agentes implicados. En la edición de la Feria de 2023, Aldama entregó 4.000 euros específicamente para cubrir gastos de la Guardia Civil junto a sus colaboradores.

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El comandante también detalló que se proporcionaron recursos materiales adicionales, incluyendo un coche de caballos y un cochero para que los oficiales pudieran disfrutar de la feria. Como gesto de cortesía, la Guardia Civil suministró un conductor en París para que amigos de Aldama visitaran la capital francesa durante la final de la Champions League de 2022.

Reconocimiento de pagos en efectivo y teléfonos

Durante la declaración, Rubén Villalba admitió haber recibido 20.000 euros en efectivo directamente de manos del empresario. Defendió la figura de Aldama, calificándolo como el mejor colaborador de la Guardia Civil. El oficial afirmó que estos fondos se utilizaban para anticipar gastos operativos o personales relacionados con la coordinación del cuerpo.

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También reconoció haber suministrado entre 30 y 40 teléfonos móviles desechables a Víctor de Aldama. Villalba justificó esta entrega alegando que los dispositivos eran exclusivos para comunicaciones seguras entre el empresario y la Guardia Civil, manteniendo que la entrega siempre se derivaba de la condición de colaborador oficial.

Posiciones de la UCO y la investigación judicial

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene la sospecha de que Rubén Villalba facilitó la infiltración de la trama del caso Koldo dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según las investigaciones internas, la trama habría pagado 88.000 euros al comandante por este servicio entre 2021 y 2023. El juez Ismael Moreno ha recibido estas acusaciones como parte del expediente judicial abierto.

Villalba también señaló que Víctor de Aldama mantenía una relación con la exdirectora general del Instituto Armado, María Gámez, con quien realizó varios viajes al extranjero. Asimismo, el comandante destacó que Koldo García, figura central de la investigación, era considerado un colaborador activo de la Guardia Civil, lo que según su versión explicaba la cercanía y el intercambio de favores.