Óbidos inaugura su Villazgo Navideño el 27 de noviembre con 30.000 luces LED y nuevas obras de teatro de títeres hasta el 3 de enero en Portugal.

El municipio portugués de Óbidos inicia su festividad navideña el 27 de noviembre con la instalación de 30.000 luces LED en su casco histórico. Este evento marca el comienzo de una transformación completa en la localidad medieval que se extenderá hasta el 3 de enero del año siguiente. La celebración incluye la inauguración de un nuevo árbol de Navidad en la Praça da Criatividade.

Iluminación LED y el nuevo árbol navideño

La principal atracción visual de esta edición es la modernización del paisaje urbano mediante 30.000 luces LED que adornarán las calles del centro histórico. Además, el municipio estrenará una instalación de un árbol de Navidad que alcanzará una altura de nueve metros. Esta estructura se ubicará específicamente en la Praça da Criatividade, un cambio estratégico para la comunidad local.

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Óbidos es conocida generalmente por su patrimonio medieval, incluyendo un imponente castillo amurallado y calles laberínticas. Sin embargo, durante dos meses al año, esta población de 3.000 habitantes centra su atractivo en la celebración de la Navidad. La zona principal de las actividades se desarrollará a lo largo de la Rua Direita, donde los comercios locales se vestirán de gala para la ocasión.

Programación teatral y obras de títeres

La Villa de Navidad, conocida como Vila Natal, abrirá sus puertas dentro de la Cerca do Castelo el 27 de noviembre. La entrada general para mayores de doce años tendrá un coste de doce euros. Para los niños de tres a once años, el precio será de ocho euros, existiendo descuentos adicionales para grupos, personas mayores o con discapacidad.

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La programación teatral se centra en el uso de marionetas y títeres, con obras que se representarán ininterrumpidamente hasta el 3 de enero. Las excepciones a esta continuidad son los días 25 de diciembre y 1 de enero, fechas en las que no habrá funciones programadas. La compañía The Fifth Wheel presentará 'Pinocchio y el mundo de las marionetas', un homenaje al clásico literario.

Horarios y fechas de las representaciones

La obra principal de The Fifth Wheel tendrá cuatro pases diarios, comenzando el 27 de noviembre a las 11 de la mañana. Esta función se mantendrá sin parar hasta el cierre del evento, exceptuando las fechas navideñas mencionadas. El espectáculo incluye un recorrido por países y culturas a través de un barco blando dirigido por un capitán.

Otras compañías participarán en fechas específicas con propuestas distintas. La compañía Partículas Elementales ofrecirá 'El nabo gigante' con cuatro funciones diarias desde el 21 hasta el 31 de diciembre. Rui Sousa actuará como titiritero con 'Don Acebo' entre el 14 y el 20 de diciembre, ofreciendo tres pases diarios.

La compañía Boca de Cão traerá 'Agostinho y Felicidade' por las calles, mientras que Três Irmãos representará 'Las aventuras de Pino...Quim' desde el 27 de noviembre. La Asociación Cultural Grito do Vento y Lá Bayka presentará múltiples obras como 'Kukuryku', 'Fofi el cachorro' y 'Barnabás' con funciones diarias. El robot 'Robic' también sorprenderá al público con un espectáculo humorístico de vuelo.