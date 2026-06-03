La experta búlgara Viktoria Petrova explica por qué no existen rubios imposibles si se respeta la salud del cabello, detallando su método de tres fases y desmontando mitos sobre el verano y la genética.

Viktoria Petrova, reconocida peluquera especializada en rubios, comparte su enfoque único sobre el cuidado y transformación del cabello teñido. Con más de dos décadas de experiencia, ha desarrollado un método propio que prioriza la salud capilar antes que la estética inmediata.

Su filosofía se centra en que cada cabello es único y requiere un análisis profundo de su historia química, estado físico y hábitos de cuidado. A diferencia de otros enfoques, su sistema no trabaja sobre el color directamente, sino que primero diagnostica la situación interna de la fibra capilar, luego restablece su equilibrio y solo después procede a la transformación estética.

Esto permite Achieve rubios sin dañar el cabello, desmontando la idea de que el tinte y el daño van inevitablemente unidos. Petrova insiste en que no existen rubios imposibles, sino cabellos que necesitan una estrategia diferente; la clave está en adaptar el color a la capacidad real del cabello, no al revés. Su honestidad profesional a veces implica decir no a ciertos servicios si comprometen la salud a largo plazo, prefiriendo construir confianza y resultados sostenibles.

La experta búlgara aborda las dudas comunes sobre los rubios, especialmente de cara al verano, época en la que el cabello teñido sufre agresiones como el sol, el cloro y la sal. Rechaza la creencia de que los rubios son problemáticos en verano; al contrario, opina que si están bien construidos, es el momento ideal para disfrutarlos.

Su método incluye protocolos específicos para proteger el color y la estructura capilar durante la temporada estival, asegurando que el cabello no se degrade. También desmitifica la idea de que todas las españolas pueden ser rubias: aunque solo alrededor del 10% nace con ese tono, cualquier melena puede alcanzar un rubio armonioso si se respetan sus límites naturales y se sigue un plan personalizado.

La variedad de matices es amplísima, y su labor consiste en encontrar el tono que mejor se adapte a la piel, los rasgos y la personalidad de cada clienta, no en imponer tendencias. Petrova defiende que el cabello requiere una construcción minuciosa, no improvisación. Su análisis inicial incluye evaluar la porosidad, elasticidad, resistencia y cuero cabelludo, así como todos los procesos químicos previos.

Esto permite diseñar un plan a medida que, en muchos casos, no se completa en una sola visita. La transformación de celebridades como Kim Kardashian de negro a rubio platino es posible, pero distingue entre rubio natural y platino; este último requiere una preparación más exhaustiva. Su método incluye técnicas para lograr cambios radicales manteniendo la salud capilar, aunque advierte que algunos objetivos pueden requerir paciencia. La belleza duradera, según ella, surge de respetar la naturaleza del cabello.

Este enfoque, basado en ciencia capilar, años de estudio y ensayo-error personal, ha convertido a Petrova en referente para quienes buscan un rubio auténtico, sin sacrificios innecesarios





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