Viktor Orbán reelegido como líder del Fidesz tras derrota histórica y con el retorno al poder en entredicho

El ultranacionalista Viktor Orbán fue reelegido presidente del partido Fidesz en su primer congreso tras la derrota electoral de abril, donde su formación pasó de 133 a 52 escaños. Orbán asumió la responsabilidad por los errores estratégicos y prometió renovar el partido para convertirlo en una oposición efectiva, aunque reconoció que aún no están preparados. Mientras, el nuevo gobierno de Péter Magyar impulsa un impuesto a la riqueza que afecta a los oligarcas cercanos a Orbán y presenta una ley para limitar los mandatos del primer ministro, dificultando un futuro retorno de Orbán al poder.

Viktor Orbán , líder ultranacionalista que gobernó Hungría durante 16 años, fue reelegido este sábado como presidente del partido Fidesz en su primer congreso tras la histórica derrota electoral de abril.

El partido conservador Tisza, liderado por Péter Magyar, acabó con la larga hegemonía de Fidesz, reduciendo su presencia parlamentaria de 133 escaños a solo 52, mientras Tisza obtuvo 141. Orbán, de 63 años, reconoció su responsabilidad en los errores estratégicos que llevaron a la derrota, pero afirmó que nunca se rendirá y que el partido debe renovarse para prepararse como oposición.

Subrayó que Fidesz aún no está preparado para ser un partido opositor exitoso y deberá trabajar duro durante los próximos meses, con la esperanza de que el nuevo gobierno de Magyar fracase y la población se fatigue de él. En el congreso, celebrado en Budapest, Orbán contó con un amplio respaldo: 729 de 737 delegados votaron a su favor, a pesar de algunas voces críticas internas.

En el documento del congreso, Orbán reiteró su postura euroescéptica, señalando a la Unión Europea como el mayor peligro para la soberanía húngara. Precisamente, el miércoles participará en una reunión del grupo europarlamentario ultraconservador Patriotas por Europa, que él mismo impulsó hace dos años.

Sin embargo, su retorno al poder se vislumbra cada vez más difícil después de que Tisza presentara un proyecto de ley para limitar los mandatos del primer ministro a dos periodos de cuatro años, con carácter retroactivo, lo que impediría que Orbán pudiera presentarse nuevamente. Paralelamente, el nuevo gobierno húngaro prepara un impuesto a la riqueza que afectaría a los oligarcas enriquecidos durante la era Orbán, lo que ha generado inquietud entre esos círculos económicos cercanos al exmandatario.

Esta medida forma parte de la agenda de Tisza para revertir políticas anteriores y marcar una distinción clara con el legado de Orbán, quien pese a mantener el control interno de Fidesz, enfrenta un escenario político adverso tanto a nivel nacional como en sus aspiraciones de recuperar la jefatura de gobierno





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