Vigo de luto: hallan sin vida a la cantante Seila Esencia tras dos semanas de desaparición

La artista de 39 años, pionera del rap en Galicia y finalista de Hit - La Canción, fue encontrada muerta en una senda verde de Vigo. Marta Sánchez y otros compañeros expresan su dolor en redes sociales mientras se investigan las causas de su muerte.

La ciudad de Vigo vive un día de profundo dolor tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Seila Esencia , la reconocida cantante de 39 años que llevaba desaparecida desde el pasado 20 de abril.

Su cadáver fue encontrado en una senda verde de la localidad, sin que por el momento se hayan detectado señales de violencia, aunque las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de su fallecimiento. La noticia ha conmocionado a toda la comunidad, especialmente a sus familiares, amigos y seguidores, que durante más de dos semanas habían vivido en la incertidumbre ante su desaparición.

La Policía Nacional y la organización SOS Desaparecidos habían estado trabajando incansablemente en su búsqueda, siguiendo varios posibles avistamientos, aunque ninguno había dado resultado hasta ahora. Seila Esencia, cuyo nombre real era Seila A.P. , se había convertido en una figura destacada en la escena musical gallega, siendo una de las pioneras del rap en la región.

Su carrera artística incluyó su participación en el grupo de funk rock Phantom Club y su presencia constante en el panorama cultural de Vigo. Sin embargo, fue su participación en el programa Hit - La Canción de TVE en 2015 lo que le dio mayor visibilidad, llegando incluso a la final del talent show.

Uno de los momentos más memorables de su paso por el programa fue cuando la cantante Marta Sánchez seleccionó su tema Duermes mientras yo escribo para incluirlo en su repertorio. Tras conocerse la noticia de su muerte, Marta Sánchez expresó su dolor en las redes sociales, recordando a Seila como una persona especial y única, cuya música había dejado una huella imborrable en su carrera.

Su mensaje, lleno de emoción, reflejaba el cariño y admiración que muchos sentían por la artista. La noticia ha generado una ola de condolencias en las redes sociales, donde compañeros, seguidores y admiradores han compartido sus recuerdos y mensajes de apoyo a la familia. Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte, recogiendo pruebas y testimonios que puedan arrojar luz sobre lo ocurrido.

La comunidad cultural de Vigo se encuentra de luto, recordando a una artista que, con su talento y pasión, dejó una marca indeleble en la música y en el corazón de quienes la conocieron





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