Vigilia: 24 Horas de Creación en el Teatro La Fundición

Un grupo de artistas se encierra durante 24 horas en el Teatro La Fundición de Sevilla para crear una pieza escénica, explorando temas como la vigilia, la crisis y la incertidumbre. Dirigidos por Álex Peña, los participantes se sumergen en un proceso creativo que incluye reflexión, experimentación y crítica social.

Los participantes llegan al teatro La Fundición de Sevilla como si se prepararan para una acampada, cargando consigo sacos de dormir, ropa cómoda, esterillas y cartones. Estos últimos, pedidos expresamente por Álex Peña , el alma y líder de la orgía creativa que se desarrolla en esta segunda edición de Vigilia , evento que forma parte del laboratorio de pensamiento y creación contemporánea Hemos vivido, que se extiende hasta el 9 de abril.

El primer paso consiste en ocupar el escenario, transformándolo en un espacio habitable donde las ideas comienzan a ebullir, asemejándose a un potaje cocinándose a fuego lento, una metáfora de la preparación del almuerzo que tomarán para reponer fuerzas, horas antes de finalizar este experimento escénico. Intérpretes, músicos y aficionados, se fusionan para sumergirse en una experiencia de 24 horas, dejándose llevar por el sueño o resistiendo, ambos caminos válidos para dar forma a la pieza que presentarán al público al final del día. La génesis de este proyecto fueron las creaciones exprés de tres horas, que marcaron las primeras ediciones del certamen, que ya acumula ocho ediciones. El año anterior, David Linde, director de LaSuite, optó por transformarlas en un encierro de 24 horas con un artista. Peña explica: “Juega con el cansancio, el miedo, el salto al vacío. Ese miedo lo tengo yo, pero me encantan estos retos porque son los componentes básicos del teatro: riesgo, tener algo que contar y la escena”. Estas palabras las pronuncia días antes de dar inicio al encierro, al que fueron convocadas 23 personas, aunque finalmente fueron 20, incluyendo al propio creador alicantino. Con una luz tenue que ilumina el espacio, los participantes se sitúan en el suelo, rodeando una hoguera imaginaria, y uno por uno, se presentan, sentando las bases del vínculo sobre el cual afrontarán el desafío. Algunos se conocen de la escena sevillana, habiendo coincidido en otros teatros, mientras que la mayoría se encuentran por primera vez en este lunes. Raquel Lao, creadora y música, integrante de la compañía La Imbución, repite la experiencia, tras haber participado con la actriz y creadora gaditana Rosa Romero. Ella comenta: “Se creó una atmósfera donde el espacio y el tiempo eran totalmente difusos. Fue súper guay ver cómo las mentes funcionaban con sueño y se aprovechó ese cansancio para crear desde ahí, una vez agotada la energía inicial con la que llegamos”. La incertidumbre es palpable en estos primeros momentos, mezclada con las expectativas individuales. La palabra que más resuena es “crisis”, refiriéndose tanto a situaciones personales como profesionales, como un estado transitorio para alcanzar otro. Las dualidades son constantes durante todo el proceso: algunos se preocupan por no dormir, mientras que los insomnes lo ven como una oportunidad para estar acompañados durante las horas en las que habitualmente todos duermen. Se utilizan tizas para escribir en el suelo negro conceptos que alimentan la conversación, frente a las pantallas de los móviles donde se anotan términos relacionados con el concepto de vigilia, que luego se entrelazarán: convivir, estado de atención y cuidado alterado, alerta, abrir los ojos, frustración, acompañar, redes, fusión, cultivo, comunidad, vigilar, conciencia, un cuerpo lleno de ojos, sueño colectivo. La creación está en marcha. Este primer contacto sienta las bases para lo que vendrá después de la pausa para cenar, que comparten de pie en la entrada del teatro. Al regresar al escenario, la iluminación se intensifica para contrarrestar el letargo que empieza a manifestarse. La misión Artemis 2 también se integra en esta “cara oculta” de la imaginación, a través de la proyección de las imágenes capturadas por las cámaras instaladas en la nave. Álex Peña vuelve a cautivar al grupo con sus juegos conceptuales, guiándolos, a veces de forma explícita, otras permitiendo que las ideas se desarrollen libremente. Plantea una reflexión: “Buscad en internet qué es una vigilia”. En la memoria colectiva, la vigilia evoca significados diversos: la espera, el cuidado de una persona enferma, el origen religioso o el día anterior a un evento significativo. Peña advierte que la red contiene lo mejor y lo peor, que se puede navegar por el conocimiento científico o el absurdo, y que todo puede adquirir matices de veracidad. Presenta un ejemplo de su propia creación, de donde surgió su aclamado Recreativos Federico, una crítica al mercantilismo que rodea la figura de Lorca. Peña relata cómo descubrió la historia de la casa museo de Bernarda Alba en Fuente Vaqueros (Granada), que originalmente pertenecía a una mujer llamada Frasquita Alba. El Ayuntamiento del municipio granadino quiso adquirirla para renombrarla como la “verdadera casa de Bernarda”, una manipulación de la realidad que finalmente se concretó en la actual Casa Bernarda Alba. La crítica al sistema es uno de los sellos distintivos del creador afincado en Sevilla, en quien siempre late el impulso de desafiarlo desde adentro. En esta ocasión, el propio espacio creativo, La Fundición, se presenta como una dicotomía: un lugar público administrado de manera privada. Este concepto lo lleva a proponer “comprar” el edificio de la antigua Casa de la Moneda: las búsquedas con ChatGPT arrojan una estimación de precios entre 1,2 y dos millones de euro





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