Vidas en Teherán bajo las bombas: Historias de resistencia y miedo

La fotoperiodista Maryam Rahmanian documenta las experiencias de civiles en Teherán durante la guerra, revelando el impacto en sus vidas cotidianas, sus miedos y su resiliencia.

Cuando las bombas comenzaron a caer sobre Teherán en febrero, la atención se centró en las implicaciones políticas, incluyendo el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán .

Sin embargo, ¿qué ocurre con la vida cotidiana de aquellos que llaman a la capital su hogar? La fotoperiodista iraní-estadounidense Maryam Rahmanian, residente en Teherán, se propuso documentar sus experiencias. A través de retratos, Rahmanian entrevistó a civiles que optaron por permanecer en la ciudad, indagando sobre el significado de la guerra para ellos y su impacto en sus vidas.

“Algunos continuaron trabajando, otros se refugiaron en sus hogares enfrentando horas de incertidumbre, algunos se dedicaron a proteger a sus seres queridos, y otros intentaron mantener una apariencia de normalidad mientras esa normalidad se desvanecía”, explicó Rahmanian, quien opera en Teherán con la autorización del gobierno. “Estas historias no pretenden ser un relato exhaustivo de la guerra, sino un registro íntimo de cómo se vive, se sobrelleva y se recuerda la guerra por aquellos que están inmersos en ella”.

Salemeh, de 35 años, relató a Rahmanian: “Estaba en el trabajo alrededor de las 9:40 a.m. cuando escuché el sonido. Todos estaban aterrorizados. Subimos a la azotea y vimos el humo”. Se les instó a regresar a sus hogares.

Salemeh, gerente de recursos humanos, fue la última en abandonar la oficina.

“Al salir a la calle, la atmósfera era completamente diferente. Las calles estaban congestionadas, con madres llorando. Un trayecto que normalmente toma 40 minutos se extendió a casi tres horas”. Lo que más impactó a Salemeh fue la presencia de escolares: “Fue una escena muy conmovedora.

Se podía sentir claramente el estrés y la ansiedad en la gente”. Estas experiencias traumáticas han afectado significativamente su salud mental.

“Me sobresalto con cada ruido, preguntándome si algo ha sido alcanzado nuevamente”, confesó. “Incluso los sonidos de las obras cerca de mi casa me provocan ansiedad”. “Ahora comprendo verdaderamente lo que significa vivir con el miedo a la guerra en tu propio país. Nuestra rutina diaria ha cambiado, y nada se siente normal”.

Akram, de 63 años, encontró paralelismos entre la destrucción y la pérdida actuales y la guerra Irán-Irak de la década de 1980.

“Siento que la historia se repite ante mis ojos”, compartió con Rahmanian. “Cuando veo edificios destruidos en Teherán, recuerdo Khorramshahr, donde calles enteras quedaron reducidas a escombros. En Narmak, un edificio fue impactado y solo un niño sobrevivió, siendo rescatado de entre los escombros, llorando y preguntando por su madre, quien ya no estaba. Escenas similares se desarrollaron durante la guerra Irán-Irak: niños que quedaban solos tras perder a toda su familia”.

Una diferencia notable radica en la tecnología.

“Ahora recibimos noticias en segundos a través de nuestros teléfonos, mientras que antes la información se transmitía de boca en boca”, señaló. “Seguí las noticias constantemente, y creo que la reticencia a publicar cifras exactas de víctimas no se debe necesariamente a la desinformación, sino a veces para evitar el miedo y el pánico”. “Creo que Israel y Estados Unidos han manipulado la situación, y me enorgullece que hayamos resistido a una superpotencia y nos hayamos defendido.

Para mí, es un honor mantenernos firmes y demostrar que resistimos”. Rezvaneh, de 22 años, instructora de lengua coreana, recordó haber despertado temprano para una clase en línea cuando comenzaron los bombardeos.

“Treinta minutos antes de la sesión, el sonido de una explosión estremecedora rompió la calma”, relató. “Tomé mi teléfono para informar a mi estudiante, pero internet se cortó repentinamente. Poco después, mi alumno logró enviar un mensaje: ‘La guerra ha comenzado’. A partir de ese momento, todo cambió”.

Sin acceso a internet, sus clases fueron suspendidas.

“No solo interrumpió mi trabajo, sino que me desconectó de la vida normal”, explicó. “El miedo se apoderó rápidamente de mí. Vivo cerca de una mezquita, lo que hizo que todo fuera aún más aterrador. No dejaba de pensar que podría convertirse en un objetivo”.

“Las noches se volvieron lo más difícil. Cada vez que intentaba dormir, mi corazón comenzaba a latir sin control. Para sobrellevarlo, recurría a distracciones como leer o ver películas, pero la ansiedad nunca me abandonaba por completo”.

“Una noche en particular es inolvidable. Durante la primera semana, me desperté con el sonido implacable de explosiones. Las ventanas temblaban violentamente y el miedo llenaba cada rincón de mi casa. No dormí nada esa noche.

Mi corazón latía tan fuerte que era imposible descansar”. Sara, de 39 años, llevaba a su novio a la universidad el primer día de los ataques.

“Estábamos cerca del campus cuando escuché el sonido por primera vez”, dijo. “Al principio, pensé que era una protesta. Luego llegaron las explosiones”,





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