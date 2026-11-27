Economista Vidal cuestiona el liderazgo en crecimiento de España y la gestión fiscal de Pedro Sánchez durante el debate con Feijóo.

El economista Vidal ha emitido un pronóstico severo sobre el desempeño económico de España en la entrevista semanal 'Salida de emergencia' transmitida por Herrera en COPE. Su intervención se centró en desmentir la narrativa oficial sobre el liderazgo del país en expansión y analizar los datos fiscales presentados por el Gobierno.

Vidal rechazó firmemente la afirmación de que España sea la economía que más crece de Europa. Este desacuerdo directo contradice los argumentos expuestos por Pedro Sánchez durante el debate electoral del jueves. Vidal puso en duda la validez de ciertas cifras oficiales para establecer una comparación justa con otros estados miembros.

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Desacuerdos sobre el ritmo de expansión

Según el analista, desde 2023 ya existen seis países de la Unión Europea que han registrado un crecimiento superior al de España. Afirmó que comparar la evolución española con la de Alemania o Francia ofrece una imagen engañosa de la realidad económica nacional.

El experto señaló que esta comparación tiene trampa porque estas naciones tienen economías mucho más grandes. Para ellos, cada punto de crecimiento les cuesta muchísimo más esfuerzo. La falta de crecimiento real se debe a un aumento de la población y no de la productividad.

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Vidal declaró que crecemos en buena parte porque somos más, no porque cada uno produzca más. Consideró que eso no es una economía que despega, sino una especie de decorado sin fundamento real.

Carga fiscal y recursos públicos

El economista afirmó que ningún presidente ha contado con tantos recursos como Pedro Sánchez. Recordó, en línea con una de las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo durante el debate, la magnitud de los ingresos del Estado.

Hacienda ingresó en 2025 más de 325.000 millones de euros, unos 116.000 millones más que en 2018, sin incluir los fondos europeos. Vidal atribuyó buena parte de este incremento a la progresividad del impuesto sobre la renta, una situación que puede hacer que los contribuyentes pasen a tramos superiores del impuesto aunque su capacidad adquisitiva no haya aumentado en términos reales.

La presión fiscal en España ha subido del 35,2% al 38,1% del PIB. Mientras la media del continente ha seguido la tendencia contraria, España ha mantenido esta carga alta. El analista destacó que esta mayor recaudación no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos.

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Impacto social y deuda histórica

Vidal subrayó que la falta de mejora se refleja en datos sociales alarmantes. Más de 853.000 personas están pendientes de una operación quirúrgica. Además, 12,6 millones de españoles, uno de cada cuatro, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

A estas cifras se suma la deuda pública, que alcanzó en septiembre un nuevo máximo histórico de 1,767 billones de euros. Ingresos récord, deuda récord y servicios peor que nunca ha sido su resumen contundente.

Crítica a la estrategia tecnológica

El experto criticó la falta de referencias al futuro tecnológico y laboral en el programa de Gobierno. Términos como digital, inteligencia artificial o soberanía tecnológica no aparecieron en ningún momento en el cara a cara.

Vidal afirmó que los jóvenes fueron mencionados principalmente como futuros pensionistas o contribuyentes. No se les consideró como trabajadores que tendrán que competir con las máquinas en los próximos años, un enfoque que considera insuficiente para el futuro del país.