VidaCaixa encabeza la expansión del sector asegurador con un crecimiento del 25 por ciento

VidaCaixa lidera el sector con un crecimiento del 25 por ciento en primas durante el primer trimestre de 2026, consolidando su oferta en ahorro y jubilación frente a un mercado en plena transformación competitiva.

VidaCaixa, la filial aseguradora de CaixaBank, ha consolidado su posición como el motor de crecimiento más dinámico dentro del sector en España durante el primer trimestre de 2026. Según los datos facilitados por Icea, la entidad logró captar 3.143 millones de euros en primas, lo que supone un incremento espectacular del 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este resultado permite a la compañía dejar atrás la moderación observada durante 2025, cuando el crecimiento se situó en un discreto 2,45%, y superar con creces el avance del 9,4% registrado por el conjunto del ramo de vida. El éxito de VidaCaixa se sustenta, según fuentes de la propia entidad, en una gestión comercial muy activa, especialmente en el segmento de seguros de ahorro. La estrategia actual pone un énfasis particular en productos diseñados para el largo plazo, como las rentas vitalicias, con las cuales buscan dar respuesta a los desafíos demográficos de la longevidad y la necesidad de proteger el capital ahorrado. Asimismo, la diversificación hacia productos unit linked ha permitido a la aseguradora adaptarse mejor a los diversos perfiles de riesgo de sus clientes. Dentro de este ecosistema de ahorro, destaca la evolución de MyBox Jubilación, un servicio integral que fusiona los fondos de pensiones con los seguros tradicionales. A través de este modelo, los clientes reciben asesoramiento personalizado para establecer objetivos de ahorro mensuales con metas claras de capital a largo plazo. Los datos muestran que el cliente promedio de este servicio cuenta con 44 años y aspira a acumular un capital de 75.000 euros. Esta capacidad para captar y fidelizar clientes ha llevado a que el patrimonio total gestionado por VidaCaixa alcanzara los 82.550 millones de euros al cierre de marzo, reflejando una cuota de mercado sólida del 37,2%. Para la entidad, esta cifra es el termómetro más preciso de la salud del negocio, ya que integra no solo la entrada de nuevas primas, sino también la rentabilidad generada y la permanencia de los usuarios, alejándose de la volatilidad propia de las mediciones de corto plazo. El panorama del sector también muestra un dinamismo notable en otros grandes actores bancarios. Ibercaja Vida ha logrado el segundo mayor crecimiento del sector, con un aumento del 23,9% en sus primas, alcanzando los 393 millones de euros. Por su parte, el negocio asegurador de BBVA sigue siendo una pieza angular en su estrategia de generación de comisiones, registrando un crecimiento del 21% con 730 millones de euros captados, apoyado estrechamente en su alianza con Allianz. Mientras estas entidades celebran sus cifras positivas, otras compañías como Santander Seguros o la alianza entre Zurich y Sabadell han experimentado caídas en sus primas tras haber registrado crecimientos inusualmente altos en el ejercicio anterior. Paralelamente, el sector de no vida muestra un comportamiento robusto, con Mutua Madrileña reafirmando su liderazgo histórico. El grupo registró ingresos de 2.300 millones de euros en este segmento, un 10,28% más que el año previo, consolidándose especialmente en el ramo de automóviles, donde su crecimiento del 12,78% duplica prácticamente el ritmo medio del mercado español, demostrando que la diversificación y la especialización siguen siendo claves en el actual contexto económico





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