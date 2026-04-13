Victory Giant, fabricante chino de placas de circuitos, sale a Bolsa en Hong Kong aprovechando el auge de la IA

La empresa china Victory Giant, especializada en la fabricación de placas de circuitos impresos, planea su salida a Bolsa en Hong Kong, impulsada por el auge de la inteligencia artificial. La operación, valorada en miles de millones de dólares, representa una oportunidad para la empresa y una prueba del apetito de los inversores en un mercado volátil.

El fabricante chino de placas de circuitos impresos Victory Giant se prepara para su salida a Bolsa en Hong Kong la próxima semana, una operación que podría alcanzar los 17.493 millones de dólares hongkoneses (aproximadamente 2.233 millones de dólares o 1.911 millones de euros). Esta decisión estratégica se produce en un momento de gran interés por la inteligencia artificial (IA), sector en auge que ha impulsado el crecimiento de empresas tecnológicas y atraído a inversores de todo el mundo.

Según los documentos presentados al parqué de la antigua colonia británica, Victory Giant ofrecerá alrededor de 83,3 millones de acciones a un precio máximo de 209,88 dólares de Hong Kong (equivalente a 26,8 dólares o 22,93 euros) por unidad. Se espera que la empresa haga su debut en el mercado el martes 21 de abril, lo que generará gran expectación entre los inversores y analistas. Victory Giant, que ya cotiza en Shenzhen desde 2015, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos meses, con sus títulos cuadruplicando su valor (+319%) debido a la creciente demanda de tecnología de IA. La bolsa de Shenzhen, centrada en valores tecnológicos, ha sido un catalizador importante para este crecimiento. La empresa, cuyas placas de circuitos impresos son esenciales para los servidores de IA, ha visto su valoración alcanzar los 37.000 millones de dólares al cierre de la última sesión. La salida a Bolsa en Hong Kong podría convertir a Victory Giant en una de las mayores ofertas públicas iniciales (OPI) del año, según fuentes de Bloomberg. La elección del momento para esta operación también servirá como termómetro para medir el apetito de los inversores ante la volatilidad en los mercados internacionales, influenciada por factores como la guerra en Irán y la supervisión de los reguladores financieros. Este contexto de incertidumbre añade una capa adicional de interés a la salida a Bolsa de la empresa china. Fundada en 2006 en la ciudad de Huizhou, Victory Giant ha consolidado su posición como líder en el mercado global. Según datos de la consultora Frost & Sullivan, la compañía cerró el primer semestre del año pasado como número uno mundial en cuota de mercado en el segmento de placas de circuitos impresos para computación de IA y alto rendimiento. Su éxito se basa en su capacidad para satisfacer la creciente demanda de componentes clave para el sector de la IA. Victory Giant es un proveedor destacado de empresas de renombre como Nvidia (el mayor fabricante de chips del mundo por capitalización de mercado), Intel, Tesla, Microsoft y Bosch. El auge de la IA ha impulsado significativamente los resultados financieros de la empresa. El año pasado, los beneficios de Victory Giant se multiplicaron casi por cuatro (+273,5%), alcanzando los 4.312 millones de yuanes (aproximadamente 632 millones de dólares o 540 millones de euros). La facturación también experimentó un crecimiento notable, aumentando un 79,8% hasta los 19.292 millones de yuanes (aproximadamente 2.825 millones de dólares o 2.418 millones de euros). Estos resultados demuestran la sólida posición de la empresa en el mercado y su capacidad para aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de la IA





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