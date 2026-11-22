El Atlético de Madrid venció 0-3 al Getafe en el Coliseum, consolidando su liderazgo en LaLiga gracias al desempeño estelar de Baena y la solidez defensiva.

El Atlético de Madrid logró una victoria contundente de 0-3 ante el Getafe en el Estadio Coliseum, un triunfo que refuerza su posición en la lucha por el título de LaLiga. La victoria sirvió para dejar atrás las recientes derrotas ante el Bayern de Múnich y el FC Barcelona, devolviendo la confianza al plantel y espantando las dudas que generaron esos resultados previos. Este éxito se consolida en un recinto donde ningún equipo había conseguido imponerse anteriormente, marcando un punto de inflexión en la campaña.

Gestión del Control y Dominio Inicial

El equipo dirigido por Diego Simeone demostró un dominio absoluto desde el inicio, neutralizando la resistencia esperada del Getafe de José Bordalás. El conjunto azulón, que se mantenía invicto con tres empates y tres derrotas, presentó un rendimiento deficiente en este encuentro al perder todos sus partidos como visitante sin marcar ningún gol. La ausencia de Baena, quien abrió el marcador con un disparo potente fuera del área a los diez minutos, fue clave para establecer la superioridad rojiblanca. Julian Alvarez proporcionó la asistencia para el primer gol, sumando su segundo pase de gol en el partido y demostrando la eficacia del ataque local.

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Claves Tácticas y Destacados Individuales

La gestión del partido estuvo marcada por la presencia de jugadores clave como Koke, Giuliano y Baena en el centro del campo, quienes dirigieron el juego con seriedad y precisión. Baena, máximo goleador del equipo con seis aciertos, se convirtió en el motor ofensivo, mientras que Oblak mantuvo la portería a salvo sin sufrir sobresaltos. El Getafe, por su parte, carecía de opciones tras las lesiones de Boselli y Carvajal, lo que afectó gravemente su capacidad competitiva. A pesar de los esfuerzos de Soria, portero rival, que realizó paradas importantes para evitar una goleada mayor, la defensa colchonera no concedió espacio para sorpresas.

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Responsabilidad Defensiva y Momentos Clave

Soria, portero del Getafe, fue el protagonista involuntario de momentos críticos que definieron el marcador. A la media hora del juego, tras despejar de puños un córner lanzado por Alvarez, el balón llegó a las botas de Cardoso, quien marcó el segundo gol sin oposición. Antes de eso, el guardameta había evitado un mano a mano con Julian Alvarez y defendido disparos de Barrios. No obstante, la solidez defensiva del Atlético, liderada por Oblak, permitió mantener el control del partido incluso cuando el Getafe intentó reaccionar con cambios tácticos como la entrada de Satriano.

Impacto en la Tabla y Perspectivas Futuras

Esta victoria en territorio hostil no solo suma tres puntos vitales, sino que también proyecta al Atlético de Madrid como uno de los principales candidatos al título. La capacidad del equipo para aguantar el partido en el segundo tiempo, perdiendo algo de frescura pero manteniendo la solidez, demuestra la madurez del conjunto de Simeone. Grimaldo convirtió el penalti provocado por Sorloth para cerrar el marcador, reforzando la imagen de un equipo que sabe cómo ganar donde otros fracasan. Con este resultado, el Atlético despeja fantasmas y se prepara con mejores sensaciones para los próximos compromisos en LaLiga.