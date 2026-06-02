Victoria Beckham: 'Lo maravilloso de envejecer es que por fin puedo aceptarme'

Victoria Beckham, a sus 52 años, reflexiona sobre la aceptación de la edad y critica los productos antienvejecimiento, promoviendo la libertad y la autoconfianza.

A sus 52 años y siendo madre de cuatro hijos, Victoria Beckham ha compartido una profunda reflexión sobre el proceso de envejecimiento, asegurando que se siente más libre y segura que nunca.

La diseñadora y empresaria británica, conocida por su disciplina y estilo impecable, confesó que durante gran parte de su vida se sintió insuficiente y nunca estuvo completamente satisfecha con su apariencia física. Sin embargo, el paso del tiempo le ha permitido alcanzar una nueva perspectiva: 'Lo maravilloso de envejecer es que por fin puedo aceptar quién soy y cómo me veo', afirmó en una reciente entrevista.

Beckham destacó que la edad no debe ser vista como una pérdida, sino como una etapa de ganancia en autoconocimiento y autoaceptación. Esta postura contrasta con la presión social que a menudo rodea a las mujeres maduras, especialmente en el mundo de la moda y el entretenimiento, donde la juventud es un valor casi absoluto. La ex Spice Girl también criticó duramente los productos y tratamientos que se promocionan con el eslogan 'antienvejecimiento', calificándolos de negativos e inútiles.

'No creo que nada que se aplique en la piel pueda detener este proceso. Me parece un concepto bastante negativo', declaró. En su lugar, aboga por aceptar el paso del tiempo con naturalidad y celebrar cada etapa de la vida. Beckham aseguró que, lejos de renunciar a placeres o actividades al cumplir 50 años, se siente con más energía y ganas de disfrutar.

'No creo que tengas que renunciar a nada una vez alcanzas los 50 años. Puedes seguir luciendo estupenda', sostuvo, animando a otras mujeres a sentirse orgullosas de su edad. Para la empresaria, cumplir años ha sido un camino hacia la libertad.

'Lo bueno de envejecer es que finalmente dejas de preocuparte tanto por lo que piensen los demás. Ahora puedo controlar la narrativa sobre mí misma', explicó. Esta nueva actitud le ha permitido enfocarse en sus proyectos profesionales y familiares con mayor serenidad. Beckham, quien ha construido un imperio de la moda, considera que la experiencia y la madurez son activos valiosos que no deben ocultarse.

Su mensaje resuena en una sociedad que comienza a cuestionar los estándares de belleza irreales y a revalorizar la diversidad etaria. La diseñadora se suma así a otras figuras públicas que promueven una visión positiva del envejecimiento, demostrando que la confianza en una misma es el mejor adorno que se puede lucir a cualquier edad





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