Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz en gala solidaria de Buenos Aires

Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz deslumbran en la gala de Valeria Mazza. El evento recauda fondos para el Hospital Austral y coincide con la noticia de la ruptura de Alba.

La diseñadora española Vicky Martín Berrocal y su hija, la presentadora Alba Díaz, protagonizaron una de las imágenes más destacadas de la vigésima novena edición de la gala benéfica organizada por la supermodelo argentina Valeria Mazza y Alejandro Gravier. El encuentro tuvo lugar el miércoles 4 de noviembre en el icónico Palacio Duhau, perteneciente al Park Hyatt Buenos Aires, un escenario de lujo que reunió a la alta sociedad porteña.

Diseño y estilo en la gala caritativa

El vestuario de Vicky Martín Berrocal captó la atención inmediata de los asistentes y los fotógrafos. La diseñadora optó por un vestido negro de gasa que combinaba elegancia sofisticada con toques de sensualidad discreta. La prenda presentaba un escote pronunciado y zonas estratégicas de transparencia que revelaban la silueta sin caer en lo excesivo, gracias al uso de mangas largas y un ajuste ceñido al torso.

Also read Alba Díaz anuncia su ruptura con Marcos Terrones

El diseño se caracterizaba por una sucesión de fruncidos que recorrían tanto el cuerpo como la falda, creando volumen y textura en las caderas. Esta combinación permitía que la gasa, más ligera y fluida en la parte inferior, contrastara con las zonas más estructuradas. Vicky completó su look nocturno con un bolso negro de acabado acharolado y hebilla dorada, junto a unos maxipendientes que iluminaban su rostro y dejaban en evidencia el recogido pulido que despejaba sus hombros.

La presencia de Alba Díaz y sus acompañantes

Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, asistió acompañada de su madre, destacando en un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura. Su elección cromática ofrecía un fuerte contraste frente al negro elegido por su progenitora, aunque ambas coincidieron en la apuesta por el recogido y los accesorios dorados. Durante el evento, la familia Martín Berrocal coincidió con otras invitadas de renombre, como la modelo Carla Pereyra y Angie Landaburu, quienes también lucieron propuestas de color negro.

Advertisement

Carla Pereyra presentaba un diseño de manga larga y cuello ligeramente subido, que apostaba por una silueta cerrada y un color intenso. Este estilo difería del escote en V y las transparencias de Vicky, demostrando la diversidad de opciones elegantes presentes en la noche. La coincidencia de peinados entre Vicky y Valeria Mazza, quien también llevaba el cabello recogido, subrayaba la tendencia de belleza que marcó el evento en el exclusivo salón del palacio.

Contexto personal de Alba Díaz

La presencia de madre e hija en Buenos Aires adquirió un nuevo y sensible contexto tras confirmarse la ruptura sentimental de Alba Díaz con Marcos Terrones. La noticia se hizo pública el jueves 5 de noviembre, un día después de la celebración en el Palacio Duhau. Alba comunicó a través de sus redes sociales que ambos habían decidido seguir caminos separados tras una relación que se extendió por más de tres años.

En su comunicado, la presentadora describió la etapa vivida como una fase feliz, cerrándola con cariño y respeto mutuo. La noticia de la separación llegó mientras Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz continuaban con su estancia en Argentina, manteniendo su participación en la agenda social del país sudamericano. Este momento personal añadió una capa de emoción a la cobertura mediática del evento, focalizando la atención en la figura de Alba Díaz.

Objetivos y beneficios para el Hospital Austral

El evento, conducido por Iván de Pineda, cumplió ampliamente con sus expectativas financieras y sociales. El propósito central de la recaudación de fondos era financiar la conclusión de las obras del nuevo Hospital de Día Pediátrico del Hospital Universitario Austral. Valeria Mazza actúa como madrina de esta importante causa de salud pública en la región.

Advertisement

La nueva infraestructura médica permitirá que niños y adolescentes reciban tratamientos complejos de nivel intermedio sin necesidad de permanecer ingresados de forma continua. Este avance facilita que los pacientes puedan regresar a sus hogares con sus familias el mismo día del tratamiento, mejorando significativamente su calidad de vida y el apoyo emocional durante sus procesos de recuperación.