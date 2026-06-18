Vicente Vallés ve la declaración de Zapatero ante el juez y es contundente: La situación ha ido de mal en peor para el expresidente

El presentador de Antena 3 Noticias 2 analiza la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra, destacando que su situación empeora y que el juez mantiene la imputación al no fiarse de su versión.

Vicente Vallés , presentador de Antena 3 Noticias 2, ha analizado sin filtros la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional , quien le tomó declaración como imputado en el caso Plus Ultra.

Durante más de tres horas, Zapatero respondió únicamente a las preguntas de su abogado y del magistrado instructor, negando haber utilizado sus contactos para favorecer el rescate de la aerolínea Plus Ultra, propiedad de capital venezolano, en marzo de 2021, a cambio de una presunta comisión de hasta dos millones de euros. En su declaración, admitió que sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, también son propietarias de más de medio millón de euros provenientes de la sociedad Inteligencia Prospectiva, vinculada a los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón.

Sin embargo, el juez mantuvo la imputación al considerar que su versión no disipaba las dudas. Vallés fue contundente al valorar la situación: "Ha pasado un mes desde que se conoció la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En este mes, la situación ha ido de mal en peor para el expresidente del Gobierno, porque los datos que se han conocido en ese tiempo solo han hecho aumentar las dudas sobre su actuación".

El periodista señaló que la declaración ante el juez no supuso un punto de inflexión favorable para Zapatero.

"En Moncloa querían confiar y que la comparecencia supusiera un momento de inflexión, a partir del cual, las explicaciones permitieran cambiar la percepción. Pero no ha sido así", afirmó. Vallés destacó que la única buena noticia para el expresidente es que no se le han impuesto medidas cautelares, aunque subrayó que "no ha desmentido todavía ninguna de las acusaciones contra él".

Asimismo, Vallés comentó que Zapatero "ha pedido más tiempo y promete que no va a decepcionar a quienes le creen", pero el comunicador se mostró escéptico: "Después de dos horas largas de interrogatorio, el magistrado mantiene la imputación porque no se fía de su versión". La opinión de Vallés se suma a otras reacciones, como la del periodista Carlos Herrera, quien también cuestionó la actitud de Zapatero respecto al dinero.

En el contexto político, las declaraciones de Vallés reflejan un ambiente de creciente escepticismo sobre la gestión del expresidente, mientras el caso Plus Ultra sigue generando controversia. La situación de Zapatero no mejora, y las dudas sobre su implicación en el presunto cobro de comisiones ilegales continúan siendo el foco de atención mediática y judicial





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