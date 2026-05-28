El presentador de Antena 3 se ha mostrado crítico con la negativa del presidente a adelantar los comicios, como le exigen muchos dirigentes. Los últimos escándalos políticos que han salpicado al PSOE en estas semanas han vuelto a poner el foco en el.

Vicente Vallés escucha a Pedro Sánchez decir que no va a convocar elecciones generales en España y es tajante: «Intenta librarse» El presentador de Antena 3 se ha mostrado crítico con la negativa del presidente a adelantar los comicios, como le exigen muchos dirigentesLos últimos e scándalos políticos que han salpicado al PSOE en estas semanas han vuelto a poner el foco en el.

Aún así, estas no han sido las únicas fuerzas que han alzado la voz contra la situación tras este nuevo terremoto político y han exigido un adelanto electoral, con las generales fechadas en 2027





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