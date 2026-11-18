El periodista Vicente Vallés analiza la estrategia del PSOE en las elecciones, señalando que Pedro Sánchez intenta atraer a la extrema izquierda amenazando al Frente Amplio, mientras el partido enfrenta crisis de imagen y preocupaciones internas sobre los resultados electorales.

El presentador de 'Antena 3 Noticias', Vicente Vallés, ha hecho algunas de las opiniones más contundentes en su informativo nocturno sobre la estrategia del Partido Socialista para la próxima legislatura, destacando que Pedro Sánchez, sin duda alguna, es el candidato de la izquierda, pero ahora intenta también convertirse en el candidato de la extrema izquierda de cara a las elecciones generales.

El periodista afirma que el PSOE se ha lanzado a buscar los votos de la extrema izquierda en esta primera semana de campaña electoral y advierte firmemente de que esta maniobra amenaza las posibilidades del Frente Amplio, la formación liderada por Ada Colau, quien ha defendido políticas como la ampliación de permisos parentales para el cuidado de menores de ocho años durante esta legislatura, medidas que el PSOE no apoyó en los Consejos de Ministros. Vallés concluye que los socialistas intentan crecer por su izquierda ante las dificultades para crecer por su derecha, una estrategia que se percibe como un intento de captar a un electorado que tradicionalmente votaba a formaciones más radicales.

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Pedro Sánchez desinfla con baja audiencia

En el contexto de esta intensa campaña, la situación del líder socialista se presenta compleja, ya que Pedro Sánchez se desinfla en televisión con una audiencia de menos del ocho por ciento en su entrevista con Carlos Franganillo, donde el periodista le dice a la cara lo que muchos piensan de su Gobierno, señalando que el Estado no está a la altura en problemas tan graves como la vivienda, la DANA o la invasión de Ceuta. Tomás Gómez, exsecretario del PSOE en Madrid, reconoce que Pedro Sánchez intenta transmitir una falsa euforia, mientras que dentro del partido hay una gran preocupación y se dan por perdidas las elecciones.

Esta desconfianza interna se refleja en el desgaste generalizado, tal como lo expresa Joan Manuel Serrat, quien afirma que lo que está ocurriendo en España es el resultado de muchos años de desgaste de la gente, pero considera que es un buen momento para poder decir lo que pensamos sin miedo. Mientras tanto, el debate político se intensifica con confirmaciones y declaraciones relevantes, como la fecha definitiva del cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo para las elecciones generales del 29N, que será emitido en varios canales.

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Críticas sobre objetivos políticos y tensión social

Por otro lado, figuras como Juan del Val critican que a Pedro Sánchez, Feijóo y Colau les da igual caerle mejor a Jordi Wild o al ciudadano común, pues su único objetivo son los votos. La tensión social también se manifiesta en temas como la inmigración ilegal, donde Iker Jiménez defiende que habrá que proteger el sistema de habitabilidad frente a mafias, y en la violencia política, con Iñaki López recordando el sufrimiento vasco tras la agresión al candidato del PP, Jon Echeverría.

Estas dinámicas reflejan un panorama electoral marcado por la polarización y la búsqueda de nuevas alianzas estratégicas que podrían definir el futuro político del país.