Vicente Antonio y Teresa vuelven a intentar alojarse en Cañada Real

Antonio y Teresa, vecinos del sector VI de la Cañada Real, se vieron imposibilitados de acceder a los realojos ofrecidos por la administración. Después de múltiples intentos y recursos, su situación se resuelve en su favor ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Este vecino del sector VI quedó fuera de los realojos ofrecidos por la administración en la Cañada Real , una vía pecuaria repleta de infraviviendas improvisadas.

Antonio, que interrumpió su estancia temporalmente por un trabajo en Guadalajara, reveló su periplo legal para poder optar a los realojos. Después de múltiples intentos y recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la apelación del Gobierno autonómico, favoreciendo el realojo en su favor.

Sin embargo, a pesar de los informes médicos y el estado de salud acreditado, Antonio y Teresa no pudieron acceder a las ayudas de la administración debido al requisito de antigüedad en el padrón de habitantes





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