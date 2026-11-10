La Dirección General de Política Lingüística, dirigida por Vicent Satorres, penaliza a los medios que siguen las normas de la AVL, priorizando criterios administrativos del Gobierno Valenciano en la concesión de fondos.

La Dirección General de Política Lingüística, bajo la dirección de Vicent Satorres, ha alterado los criterios de concesión de subvenciones a medios de comunicación en la Comunidad Valenciana para priorizar normas administrativas propias del gobierno de Carlos Mazón, en lugar de las establecidas por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Esta medida ha generado un conflicto directo con la normativa estatutaria que regula el uso del valenciano en los registros formales y periodísticos.

Conflictos con las normas de la AVL

La Acadèmia Valenciana de la Llengua es la institución encargada de normativizar y regular el valenciano, pero Vicent Satorres ha anteponido los criterios lingüísticos de la administración general. Este cambio en las bases de la competición de subvenciones ha castigado a los medios que respetan las recomendaciones académicas, restándoles puntos esenciales para la obtención de fondos públicos. La dirección de Satorres, licenciado en Filología Hispánica y con el nivel C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, ha impuesto una visión que prioriza la administración sobre la ciencia lingüística establecida.

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Impacto en medios y prensa

La aplicación de estos nuevos baremos ha tenido consecuencias inmediatas para diversas publicaciones. Revistas, diarios en papel y medios digitales como elDiario.es en la Comunidad Valenciana, que llevan más de una década editando contenidos en valenciano según los estándares de la AVL, han sido penalizados. Específicamente, estos medios recibieron una calificación de 0 de 40 puntos en el apartado correspondiente al cumplimiento de las normas lingüísticas, lo que reduce drásticamente la cuantía de la subvención que recibirán este año.

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Política frente a la lingüística

Los criterios preferentes de la Generalitat, publicados en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana el 29 de abril de 2024, establecen que el uso de términos como "aquest" o "aquesta" constituye una incorrección, a pesar de que la AVL los considera válidos en el registro culto. Del mismo modo, palabras como "cadascú" o "mentre", aceptadas por la academia, son sancionadas por la administración. Esta política lingüística responde a un acuerdo anterior del gobierno de Carlos Mazón, cuyo objetivo era "popularizar" o, en términos críticos, vulgarizar el uso de la lengua en el ámbito administrativo.

Irregularidades procesales y rectificaciones

La convocatoria de subvenciones, lanzada el 25 de octubre de 2025 para evaluar publicaciones entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, aplicó estos criterios de manera retroactiva y sin previa comunicación a los aspirantes. Ante la irregularidad, el director general de Política Lingüística declaró la invalidez de la propuesta provisional mediante resolución de 29 de octubre de 2026, ordenando la retroacción del procedimiento al momento anterior a la valoración técnica. Sin embargo, una semana después, se publicó una nueva resolución donde la comisión evaluadora reaplicó los mismos criterios, lo que anticipa un proceso judicializado y numerosas alegaciones.