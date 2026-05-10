Vicelehendakari Primera y Consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, 'sustrayó' su cuenta de Instagram

La Vicelehendakari del Gobierno Vasco, Especial en Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha sido víctima de una cuenta de Instagram 'sustrayida'. Dos mensajes, uno como post y otro como storie, de Bengoetxea han sido encontrados supuestamente firmados por ella y en los que se muestra dinero ganado por un supuesto trader, cocodrilo de la bolsa. Los mensajes emiten alarmantes en tono y se sospecha pueda tratarse de una estafa en las redes sociales. Desde la Dirección de Comunicación confirmaron que están analizando las causas y investigando sobre este incidente. Desde la persona Ibone Bengoetxea descartan responsabilidades y garantías sobre estos mensajes.

La cuenta de Instagram de Ibone Bengoetxea , Vicelehendakari Primera y Consejera de Cultura y Política Lingüística, ha sido sustraída. En las últimas horas han aparecido al menos dos mensajes firmados por ella, ambos en la red social, en los que se muestran unos supuestos ingresos elevados en una cuenta bancaria gracias a un supuesto trader , que incluye una fotografía suya, una captura de su supuesto iPhone y una de la pretendida cuenta corriente en un conocido banco vasco.

Estos mensajes incluyen una explicación detallada de la operación financiera en perfecto euskera. Fuentes oficiales indican que están analizando las causas de este incidente y que es consciente de lo sucedido Ibone Bengoetxea, que actualmente está en Venecia donde asiste a la Bienal, de la que eran los contenidos previos. Bengoetxea cuenta con 863 publicaciones y 2.595 seguidores en Instagram.

Ganó un antecedente relativamente cercano en el tiempo, en enero, cuando trascendió que datos personales de Imanol Pradales, vicelehendakari, de su pareja y de los dos vicelehendakaris, del PNV y también de Mikel Torres del PSE-EE, y de los consejeros Alberto Martínez y Noël D'Anjou, habían sido revelados como resultado de un ciberataque. Los mensajes de Bengoetxea son de tono alarmante y puede tratarse de una estafa en redes sociales.

Desde la Dirección de Comunicación del Gobierno Vasco se confirma que están analizando las causas y investigando sobre este incidente. En la persona de Ibone Bengoetxea se descartan responsabilidades y garantías sobre los mismos





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